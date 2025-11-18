Mais que se passe-t-il ce mardi 18 novembre 2025 du côté du Crédit Agricole ? Depuis un peu plus de 9h du matin, les signalements s'enchaînent chez les clients de la banque, pour signaler divers problèmes. Les paiements, physiques et en ligne, les retraits, mais aussi les virements et l'application de l'établissement, seraient touchés, si l'on en croit les témoignages qui remontent par centaines.