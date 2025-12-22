« Nous vous informons qu’un incident est survenu ce matin à partir de 6h30, affectant l’ensemble de nos solutions connectées. Toutes nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée », peut-on lire sur une plateforme de suivi de La Poste. L'incident dure déjà depuis plusieurs dizaines de minutes, donc, au moment où nous écrivons ces lignes.