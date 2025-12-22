Moins de quarante-huit heures après un premier gros incident, La Banque Postale et La Poste sont, ce lundi matin, de nouveau frappées par une sévère panne, qui empêche l'accès à de multiples services.
La Poste est-elle touchée par une malédiction de Noël, un problème technique ou réseau démentiel, ou une cyberattaque en profondeur ? Difficile d'obtenir des réponses à ce stade, toujours est-il qu'une panne frappe encore La Banque Postale et différents services comme le suivi Colissimo et Digiposte sont, ce lundi 22 décembre 2025, inaccessibles. Comme ils l'ont été déjà, samedi, pendant plus de quatre heures.
La Poste et La Banque Postale n'en finissent plus de tomber en panne
Pour La Poste, cela ressemble à un bis repetita. Après l'énorme couac de ce week-end, survenu lors de l'ultime week-end avant les fêtes de Noël, les ennuis recommencent déjà pour les clients de La Banque Postale notamment. Depuis un peu plus de 6h ce matin (l'incident a été déclaré à 6h24 par les équipes techniques du groupe), un « incident est en cours », avec différentes solutions impactées.
« Nous vous informons qu’un incident est survenu ce matin à partir de 6h30, affectant l’ensemble de nos solutions connectées. Toutes nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée », peut-on lire sur une plateforme de suivi de La Poste. L'incident dure déjà depuis plusieurs dizaines de minutes, donc, au moment où nous écrivons ces lignes.
La plateforme Colissimo lourdement impactée
Plusieurs entités majeures du groupe postal sont touchées. Parmi elles, La Banque Postale. Les signalements se multiplient un peu partout. Thierry résume bien les choses : « impossible de se connecter » depuis le site internet. Nathalie ajoute que « la connexion sur l'application Banque Postale est impossible », ce que nous sommes d'ailleurs en mesure de confirmer.
La Banque Postale est loin d'être la seule à être impactée. De nombreux utilisateurs ne parviennent pas non plus à accéder au coffre-fort numérique Digiposte, quand d'autres ont aussi des problèmes avec le service Colissimo. Et effectivement, ce matin, la plateforme de livraison de La Poste est paralysée un peu partout, de ce que nous savons.
Qu'il s'agisse de la livraison à domicile ou en bureau de Poste, du service de retour par boites aux lettres, en France ou à l'international, ou des services d'affranchissement ou d'annulation, en passant par l'étiquettage, tous sont actuellement dégradés. Ce qui, à quarante-huit heures du réveillon de Noël, fait plus que tache…