Après le ministère de l'Intérieur récemment et de nombreuses fédérations ou autres institutions, voilà que le ministère de l'Éducation nationale communique à son tour sur un piratage d'ampleur. Le 15 mars 2026, un hacker s'est emparé des identifiants d'un compte externe pour pénétrer dans COMPAS, le système informatique du ministère qui centralise la gestion des enseignants stagiaires, du primaire comme du secondaire. Pendant quatre jours, personne n'a rien remarqué. C'est seulement le jeudi 19 mars, en fin de journée, que l'intrusion fut détectée.