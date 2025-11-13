Ces dernières années, les plateformes privées partageant du contenu pour adulte comme OnlyFans ou Mym ont vu leur fréquentation exploser. On y retrouve dorénavant un peu toutes les couches de la société… et même des fonctionnaires. Comment peut-on en être sûr ? Eh bien, grâce à un hack.

En effet, comme le rapporte le spécialiste de la cybersécurité Clément Domingo, la plateforme Mym a récemment été hackée, et parmi les données des abonnées volées, on retrouve leur adresse mail. Et dans le tas, un certain nombre d'adresses en « gouv », soit celles de fonctionnaires…