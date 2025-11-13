Voilà un hack qui devrait faire du bruit. Car parmi les comptes piratés sur la plateforme de contenus pour adultes, on retrouve des adresses officielles de fonctionnaires français !
Les piratages en masse de grandes entités sont devenus de nos jours une véritable plaie. Avec des opérations aussi massives que celles ayant touché par exemple Bouygues ou Free, on est presque sûr que nos données peuvent être utilisées pour des opérations de phishing. Mais il y a tout de même des hacks qui sont pires encore, pour les répercussions potentielles qu'ils portent, à l'image de ce qui vient d'arriver sur la plateforme de contenus pour adultes Mym.
Le compte Mym de plusieurs fonctionnaires piratés
Ces dernières années, les plateformes privées partageant du contenu pour adulte comme OnlyFans ou Mym ont vu leur fréquentation exploser. On y retrouve dorénavant un peu toutes les couches de la société… et même des fonctionnaires. Comment peut-on en être sûr ? Eh bien, grâce à un hack.
En effet, comme le rapporte le spécialiste de la cybersécurité Clément Domingo, la plateforme Mym a récemment été hackée, et parmi les données des abonnées volées, on retrouve leur adresse mail. Et dans le tas, un certain nombre d'adresses en « gouv », soit celles de fonctionnaires…
Un risque de chantage, voir un risque pour l'État ?
Voici la liste :
- interieur.gouv.fr (4)
- vendee.gouv.fr (1)
- signalgouv.fr (1)
- ofb.gouv.fr (1)
- gendardemerie.gouv.fr (1)
- direccte.gouve.fr (1)
- diplomatie.gouv.fr (1)
- dgfip.gouv.fr (1)
- developpement-durable.gouv.fr (1)
Au-delà du fait assez incongru de trouver des adresses officielles de fonctionnaires sur une telle plateforme, on peut se demander si cette naïveté (au minimum…) des personnels en question n'est pas aussi la porte ouverte à un danger plus conséquent.
Car avec ces adresses mail, les hackers comprennent automatiquement avoir dérobé les données de fonctionnaires travaillant dans des endroits stratégiques du pays (ministère de l'Intérieur, finance, diplomatie, gendarmerie…). Ils pourraient donc être tentés de cibler individuellement les personnes, avec pourquoi pas de possibles tentatives de chantage.
On espère en tout cas qu'à l'avenir, ces fonctionnaires auront la bonne idée de générer en quelques minutes une nouvelle adresse, au lieu d'utiliser la plus importante qu'ils possèdent.