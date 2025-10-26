C'est une énorme fuite qui vient d'être rendue publique. Un nombre de comptes compromis exceptionnels a ainsi été ajouté au fameux site Have I Been Pwned.
Le nombre et l'ampleur des fuites d'identifiants n'ont eu de cesse de prendre en importances ces derniers temps, en atteste encore l'incroyable fuite de mots de passe chez Meta, Google et Apple révélée au mois de juin dernier. Et ça n'est pas près de s'arrêter, comme on peut le voir encore ici.
183 millions d'adresses ont été ajoutées au site Have I Been Pwned
Vous connaissez le site Have I Been Pwned ? Il s'agit d'une célèbre plateforme où sont rassemblées les informations sur les comptes qui ont pu être compromis par des hackers. Eh bien, vous devriez peut-être aller y faire un tour rapidement, car l'expert en cybersécurité Troy Hunt vient d'y ajouter une somme phénoménale de 183 millions d'adresses mail compromises.
Collectée en collaboration avec le spécialiste de la cybersécurité Synthient, cette base de données représente un immense ajout pour Have I Been Pwned. Les nouvelles informations additionnées comprennent l'adresse mail, le mot de passe associé et le site web où ils sont utilisés. Au total, le site compte dorénavant 15,3 milliards d'entrées.
Les infostealers, ces voleurs d'identifiants dont il faut se méfier
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'utilisation du site, il suffit d'intégrer dans la barre de recherche votre adresse mail, pour pouvoir voir si elle appartient à une fuite de données identifiée sur la plateforme. Vous pourrez ainsi voir non seulement si vous faites partie d'une des victimes d'un vol, mais aussi le type de données qui ont été dérobées.
Pour ce qui est de cette dernière grande fuite dévoilée, les données d'authentification ont été récupérées par des infostealers, des logiciels malveillants intégrés dans des systèmes afin d'y récolter des informations sensibles. Comme, évidemment, des identifiants. Ces informations sont ensuite soit utilisées directement par des hackers, soit revendues sur le dark web. Et si jamais vous faites partie des malchanceux, voici nos conseils pour bien réagir.