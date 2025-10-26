Vous connaissez le site Have I Been Pwned ? Il s'agit d'une célèbre plateforme où sont rassemblées les informations sur les comptes qui ont pu être compromis par des hackers. Eh bien, vous devriez peut-être aller y faire un tour rapidement, car l'expert en cybersécurité Troy Hunt vient d'y ajouter une somme phénoménale de 183 millions d'adresses mail compromises.

Collectée en collaboration avec le spécialiste de la cybersécurité Synthient, cette base de données représente un immense ajout pour Have I Been Pwned. Les nouvelles informations additionnées comprennent l'adresse mail, le mot de passe associé et le site web où ils sont utilisés. Au total, le site compte dorénavant 15,3 milliards d'entrées.