Une fuite de données, et tout peut s’enchaîner très vite. Identifiants revendus, comptes piratés, arnaques en cascade… On vous explique comment reprendre le contrôle avant que la situation ne tourne réellement au cauchemar.
On ne compte plus les actualités tech révélant piratages de serveurs d’entreprises, compromission de services en ligne, détournement de pages web, tentatives de phishing et revente d’informations confidentielles sur le Dark Web. Bien qu’il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant de savoir si son adresse mail a été hackée ou ses identifiants exposés, il n’est pas toujours évident de réagir efficacement en cas de fuites de données personnelles avérées. Voici quelques pistes qui vous permettront de sécuriser à nouveau votre vie privée et d’empêcher qu’une telle situation ne se reproduise.
Fuites de données sur le Dark Web, parer au plus urgent
Un compte de réseau social inaccessible, une alerte de changement de mot de passe surprise, des mouvements non reconnus sur un compte bancaire sont autant d’indices qui laissent présager du pire. Vos données personnelles ont été dérobées et les voici entre les mains de pirates les ayant très certainement diffusées ou acquises sur le Dark Web.
Le temps n’est donc plus à la prévention, mais à l’action. La première étape consiste à blinder la sécurité des comptes critiques, en commençant par votre messagerie principale, que vous utilisez probablement pour réinitialiser les autres accès. Poursuivez avec vos comptes Apple, Google, Microsoft et votre gestionnaire de mots de passe.
Lorsque des informations confidentielles se retrouvent exposées de la sorte, il est impératif de modifier immédiatement les mots de passe des comptes concernés ainsi que de tous ceux où ils auraient été réutilisés, de révoquer les sessions actives et les appareils de confiance, puis de vérifier les options de récupération et les adresses secondaires associées. Supprimez aussi les applications connectées, jetons OAuth, clés API ou PAT (personal access tokens) liés à vos comptes cloud, pro ou perso. Passez ensuite votre messagerie au crible en vérifiant les redirections automatiques, les filtres suspects ou les transferts vers des adresses inconnues.
En cas de fuite d’informations bancaires, contactez sans attendre votre établissement pour faire opposition, demandez une nouvelle carte et activez les alertes en temps réel sur vos paiements pour repérer rapidement toute activité suspecte. Si vos documents d’identité ont été exposés, déclarez-le auprès des autorités compétentes pour en demander le renouvellement.
Le mal étant fait, il n’existe malheureusement aucun moyen d’empêcher la divulgation des données volées. Passée l’urgence, il faudra donc rester attentif aux mouvements bancaires anormaux et aux tentatives d’usurpation d’identité. Signalez toute opération frauduleuse sur la plateforme Perceval du ministère de l'Intérieur et, en cas d’usurpation, conservez les preuves, déposez plainte et, si un organisme ne réagit pas correctement à la fuite, saisissez la CNIL.
Reprendre et consolider les bases de la sécurité en ligne
Vous l’aurez compris, face au caractère irréversible d’une fuite de données, mieux vaut prendre les devants et mettre en place quelques automatismes qui vous aideront à prévenir un (second) préjudice.
Une fois la situation stabilisée, activez l’authentification multifactorielle sur vos comptes les plus sensibles, en privilégiant les applications d’authentification ou les clés FIDO2 et passkeys. Le SMS reste courant mais vulnérable à certaines attaques, comme le SIM-swapping. Profitez-en pour régénérer vos secrets 2FA et stocker de nouveaux codes de secours dans un endroit sûr.
Il est également capital d’utiliser des mots de passe uniques pour chaque compte. Inutile de les changer tous les trois mois sans raison, cette pratique étant désormais considérée comme contre-productive puisqu’à force, on finit par en créer de plus faibles. En revanche, dès qu’un mot de passe est compromis ou suspect, il faut le remplacer immédiatement. Par là même, on opte pour un enchaînement aléatoire de caractères comportant des lettres majuscules ET minuscules, des chiffres et des signes de ponctuation. Vous pourrez nous reprocher de le rabâcher, mais chaque année, ce sont toujours « 123456 », « azerty » et « qwerty123 » qui reviennent dans le top 10 des mots de passe les plus utilisés… preuve que le message a encore du mal à passer.
Un gestionnaire de mots de passe reste la solution la plus simple pour s’en sortir sans tout retenir. Il automatise la création et la sauvegarde de ces combinaisons complexes, et vous évite de tout garder en tête. C’est plus sûr, et surtout plus réaliste.
Profitez-en aussi pour vérifier vos options de récupération : adresse mail secondaire, numéro de téléphone, contacts de confiance ou questions secrètes. Remplacez tout ce qui est obsolète et, pour les questions de sécurité, générez des réponses aléatoires que vous pourrez stocker dans votre gestionnaire.
Entretenir une bonne hygiène numérique
Une fois vos comptes sécurisés, profitez-en pour faire un peu de ménage. Supprimez les profils inutilisés, désactivez les anciens comptes et limitez la quantité d’informations personnelles visibles publiquement. Moins vos données circulent, moins elles risquent de se retrouver entre de mauvaises mains.
Organisez aussi votre veille. Abonnez-vous aux alertes du service à l’origine de la brèche, activez la surveillance des fuites proposée par votre gestionnaire de mots de passe et les notifications sur les connexions inhabituelles à vos comptes et services en ligne.
Des outils comme Have I Been Pwned ou Mozilla Monitor peuvent également vous aider à suivre d’éventuelles expositions de vos identifiants. Ce dernier propose même un service d’aide au retrait de vos données auprès de certains data brokers. Ces plateformes ne couvrent pas tout le Dark Web, mais elles s’appuient sur de vastes bases issues de fuites publiques partagées, et constituent un bon moyen de rester informé sans tomber dans la parano.
Se protéger sur les réseaux publics
Malgré toutes les précautions prises, les connexions Wi-Fi ouvertes ou partagées restent des points faibles. Dans les gares, les aéroports ou les cafés, les réseaux publics sont souvent mal configurés et peuvent servir de terrain d’essai aux pirates. Le risque vient moins d’une injection de malwares que de faux hotspots ou d’une interception opportuniste du trafic. Évitez donc d’y consulter vos comptes sensibles ou d’y effectuer des paiements.
Pour limiter l’exposition, un VPN peut ajouter une couche de sécurité en chiffrant les données échangées entre votre appareil et le serveur auquel vous vous connectez. Il ne protège pas de tout, notamment pas du phishing ni des sites malveillants, sauf s’il embarque des modules complémentaires de filtrage ou de surveillance, mais il réduit les risques liés à l’écoute ou à la manipulation du trafic sur les réseaux publics. Certains services vont même jusqu’à proposer des outils capables de détecter d’éventuelles fuites d’identifiants sur le Dark Web. Combiné à la généralisation du HTTPS, il contribue à sécuriser vos échanges et à masquer votre activité à d’éventuels curieux sur le même réseau.
Attention toutefois aux VPN gratuits, fréquemment présentés comme une solution miracle mais rarement transparents sur ce qu’ils font réellement de vos données. Vous risqueriez de résoudre un problème pour en créer un autre, en confiant vos informations de navigation à des entreprises aux pratiques opaques qui monétisent vos activités plutôt que de les protéger.
[Article mis à jour le 21 octobre 2025]