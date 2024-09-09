Un compte de réseau social inaccessible, une alerte de changement de mot de passe surprise, des mouvements non reconnus sur un compte bancaire sont autant d’indices qui laissent présager du pire. Vos données personnelles ont été dérobées et les voici entre les mains de pirates les ayant très certainement diffusées ou acquises sur le Dark Web.

Le temps n’est donc plus à la prévention, mais à l’action. La première étape consiste à blinder la sécurité des comptes critiques, en commençant par votre messagerie principale, que vous utilisez probablement pour réinitialiser les autres accès. Poursuivez avec vos comptes Apple, Google, Microsoft et votre gestionnaire de mots de passe.

Lorsque des informations confidentielles se retrouvent exposées de la sorte, il est impératif de modifier immédiatement les mots de passe des comptes concernés ainsi que de tous ceux où ils auraient été réutilisés, de révoquer les sessions actives et les appareils de confiance, puis de vérifier les options de récupération et les adresses secondaires associées. Supprimez aussi les applications connectées, jetons OAuth, clés API ou PAT (personal access tokens) liés à vos comptes cloud, pro ou perso. Passez ensuite votre messagerie au crible en vérifiant les redirections automatiques, les filtres suspects ou les transferts vers des adresses inconnues.