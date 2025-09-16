Les réseaux Wi-Fi publics sont rarement chiffrés ; de fait, chaque transmission de données en texte brut peut être interceptée par un tiers. Cette absence de protection permet à quiconque disposant d'un logiciel d'analyse de paquets de capturer l'intégralité des communications transitant sur le réseau. La technique du "sniffing" consiste précisément à écouter ces échanges pour extraire des informations sensibles comme les identifiants de connexion, les données bancaires ou les emails confidentiels.

Les protocoles de sécurité obsolètes aggravent cette vulnérabilité. Selon une étude menée par Kaspersky sur quelque 24 766 points de connexion WiFi public à Paris, 25% de ces derniers (6083) reposaient encore sur le protocole WPS, abandonné depuis plusieurs années au profit du WPA3. Le WPA3, adopté depuis 2018, intègre le protocole SAE (Simultaneous Authentication of Equals) qui bloque les attaques par dictionnaire et renforce le chiffrement à 192 bits en mode entreprise. Il devient donc plus compliqué d'opérer une intrusion.

La différence entre ces standards réside dans leurs méthodes d'authentification. Le WPA2 utilise une clé pré-partagée vulnérable aux attaques par force brute, tandis que le WPA3 implémente un système d'authentification mutuel, lequel protège même les mots de passe faibles. Mais selon les experts, seuls 6% des réseaux publics parisiens (1373) bénéficiaient de cette protection avancée en 2024.