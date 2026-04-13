Comme souvent, les données de base ont été récoltées par les attaquants. Parmi elles, « les informations d'abonnement, les noms et adresses, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les dates de naissance ». Une liste dont on a l'habitude.

Sauf que, d'habitude, les entreprises attaquées précisent que les données bancaires ne font pas partie du lot volé. Cette fois, ce n'est pas le cas, et Basic-Fic avoue que les coordonnées bancaires de ses clients ont aussi été copiées par les pirates.

Par contre, aucun mot de passe n'aurait été touché par l'attaque, et afin de rassurer ses clients, Basic-Fic indique ne pas « conserver les pièces d'identité de ses membres ». Les personnes concernées par ce vol de données vont être contactées par la chaîne. Basic-Fit compte près de 5,8 millions de membres dans son réseau de salles de sport à travers l'Europe.