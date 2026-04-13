C'est une nouvelle fuite de données de masse qui touche une grande enseigne. Et elle pourrait être un peu plus sérieuse que celles dont on a l'habitude.
Il semble aujourd'hui presque impossible aux entreprises d'échapper à ces fuites de données à répétition, fruits de cyberattaques menées par des hackers. Et à chaque fois, ce sont des données des Français qui sont récupérées pour mettre en place des campagnes de phishing et autres types d'escroquerie. Aujourd'hui, c'est au tour d'une très populaire enseigne spécialisée dans le sport d'être attaquée.
1 million de clients de Basic-Fit touchés dans plusieurs pays européens, dont la France
Basic-Fit doit à son tour accepter sa place dans la longue liste des entreprises qui ont été piratées. L'enseigne vient en effet d'annoncer ce lundi 13 avril avoir subi « un accès non autorisé au système qui enregistre les passages des membres dans les clubs Basic-Fit ».
Résultat, ce sont les données personnelles de près d'un million de membres de Basic-Fit qui ont été volées par les pirates. Il s'agit de données de clients de plusieurs pays européens : l'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique… et la France.
Les coordonnées bancaires sont bien cette fois dans la liste de données dérobées
Comme souvent, les données de base ont été récoltées par les attaquants. Parmi elles, « les informations d'abonnement, les noms et adresses, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les dates de naissance ». Une liste dont on a l'habitude.
Sauf que, d'habitude, les entreprises attaquées précisent que les données bancaires ne font pas partie du lot volé. Cette fois, ce n'est pas le cas, et Basic-Fic avoue que les coordonnées bancaires de ses clients ont aussi été copiées par les pirates.
Par contre, aucun mot de passe n'aurait été touché par l'attaque, et afin de rassurer ses clients, Basic-Fic indique ne pas « conserver les pièces d'identité de ses membres ». Les personnes concernées par ce vol de données vont être contactées par la chaîne. Basic-Fit compte près de 5,8 millions de membres dans son réseau de salles de sport à travers l'Europe.