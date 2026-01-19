Car le marché noir adore les promesses de rendement. Ce qui se vend bien, ce n’est pas un fichier brut, c’est un lot clé en main. Dès que les données arrivent, le premier réflexe consiste donc à les passer au tamis. On élimine les doublons, on met de côté ce qui est manifestement périmé, on trie par pays, par langue, par domaine, par type de service associé. Quand il y a des artefacts de navigation, des cookies ou des jetons de session, le lot prend de l’épaisseur, parce que ces éléments peuvent rouvrir des comptes sans repasser tout de suite par le mot de passe. Leur valeur dépend alors surtout de leur fraîcheur, de la durée de validité des sessions et de la rapidité avec laquelle les victimes ont réagi, ou non.

De ce travail naissent des formats bien identifiés dans les milieux de la cybersécurité. Les combo lists regroupent des couples identifiant et mot de passe issus d’une même fuite ou de plusieurs sources proches, les stealer logs rassemblent, pour une machine compromise, les identifiants siphonnés, les cookies associés et quelques informations sur l’environnement, et les accès déjà ouverts à un système d’entreprise sont isolés, documentés à part, parce qu’ils s’apparentent à des portes d’entrée prêtes à l’emploi et se paient en conséquence.

Ce packaging sert essentiellement à mettre de l’ordre dans l’offre. Certains acheteurs miseront sur le volume, au prix de nombreux ratés, d’autres privilégieront quelques accès bien ciblés et mieux renseignés. À partir d’un même fichier d’origine, le marché fabrique ainsi plusieurs lots, chacun ajusté à un usage et à un prix, et laisse aux attaquants le soin de décider ce qu’ils en tireront.