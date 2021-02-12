Un VPN agit d’abord au niveau du réseau. L’application crée un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur VPN, puis tout votre trafic transite à l’intérieur de ce tunnel. Un observateur situé sur le même réseau ne voit plus que des données chiffrées qui sortent de votre appareil en direction du serveur VPN, sans accès direct au contenu des sites consultés ni aux services utilisés, à condition bien sûr que ces services soient eux-mêmes correctement sécurisés.

Cette différence se ressent surtout sur les réseaux que vous ne contrôlez pas, par exemple le Wi-Fi d’un hôtel, d’un café, d’un train, d’un avion ou d’une location de vacances. Sans VPN, un attaquant situé sur le même réseau peut tenter d’analyser le trafic, repérer des connexions non chiffrées, détourner certaines requêtes ou exploiter une mauvaise configuration. Avec un VPN, le trafic ne circule plus à découvert sur le réseau local, ce qui complique fortement les attaques opportunistes et la surveillance basique.

L’autre effet visible concerne l’adresse IP. Une fois le VPN activé, les sites et services en ligne ne voient plus votre adresse IP d’origine, mais celle du serveur VPN, ce qui limite l'efficacité d’attaques réseau dirigées contre votre connexion, qui visent d’abord l’adresse IP visible sur Internet. Dans ce cas, le serveur VPN sert de bouclier et absorbe la plupart des interactions directes avec Internet.

En contrepartie, le fournisseur VPN devient un intermédiaire technique à part entière, qui voit passer votre trafic à la sortie du tunnel (métadonnées et contenus HTTP) et qui doit lui aussi être digne de confiance, protégé et configuré sérieusement. Ce point est encore plus sensible quand il s’agit de VPN gratuits, dont la générosité s’appuie parfois sur un modèle économique moins transparent.