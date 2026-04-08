Vous aimez vous offrir un bucket plein de wings ou de tenders du côté de KFC, au point d'être devenu un adhérent du programme de fidélité maison ? Eh bien, vous avez peut-être certaines de vos données qui sont maintenant entre les mains de pirates.

KFC France explique en effet dans un mail que des accès illégitimes à son système d'information ont été repérés. Ces accès ont permis aux pirates de pouvoir faire leur marché dans les données du programme de fidélité Colonel Club, et d'en exfiltrer des données, qui pourront être monnayées.