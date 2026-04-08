Les attaques des hackers continuent contre les entreprises. La filiale France KFC subit à son tour une cyberattaque.
Il y a semble-t-il une infinité de cibles disponibles pour les hackers en France. Certains ont ainsi attaqué les entités publiques, comme encore récemment l'Éducation nationale, quand d'autres visent plutôt les entreprises, pour leur voler les données de clients. À force, on s'attend à entendre parler régulièrement d'une nouvelle victime. Et pour cette semaine, c'est l'enseigne de restauration rapide KFC qui trinque !
Une fuite qui touche le programme de fidélité de KFC, le Colonel Club
Vous aimez vous offrir un bucket plein de wings ou de tenders du côté de KFC, au point d'être devenu un adhérent du programme de fidélité maison ? Eh bien, vous avez peut-être certaines de vos données qui sont maintenant entre les mains de pirates.
KFC France explique en effet dans un mail que des accès illégitimes à son système d'information ont été repérés. Ces accès ont permis aux pirates de pouvoir faire leur marché dans les données du programme de fidélité Colonel Club, et d'en exfiltrer des données, qui pourront être monnayées.
Plusieurs milliers de personnes potentiellement touchées
Pour rappel, le programme Colonel Club permet notamment aux clients de cumuler des avantages. Plusieurs milliers de personnes pourraient ainsi être concernées par ce piratage, qui a entraîné la fuite des données suivantes :
- Nom et prénom ;
- Adresse e-mail ;
- Numéro de téléphone ;
- Numéro de fidélité Colonel Club.
KFC France rassure, et indique que, comme souvent dans ces cas-là, aucune donnée bancaire n'a été compromise. Ces données, consultées et copiées par les pirates, vont pouvoir leur permettre de mener des campagnes de phishing. KFC, qui a porté plainte au tribunal judiciaire de Nanterre et prévenu la CNIL, rappelle ainsi à ses clients adhérents du programme de faire attention aux mails et SMS qu'ils pourraient recevoir prochainement.