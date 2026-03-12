À écouter les annonces faites au fil du temps, il semble que 2025 ait été une année catastrophe, question fuite de données. Pourtant, dans son panorama de la cybermenace pour 2025 publié, comme chaque année, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), il apparait que le bilan est plus contrasté.

En effet, l'ANSSI a durant toute l'année 2025 été informée au total de 196 opérations d'exfiltration de données. Or, « sur les incidents de vol de données que nous avons analysés, environ 60% n’étaient pas avérés » explique le directeur général de l'agence, Vincent Strubel. Ainsi, seuls 80 des opérations signalées ont bien donné lieu à une fuite de données.