La France, en revanche, resterait le 7ᵉ pays le plus touché au monde avec 2,1 millions de profils utilisateur compromis depuis le 1ᵉʳ janvier. Plus globalement, ces 20 dernières, 669,8 millions d'identifiants français auraient été exposés. Dans 73% des cas, le mot de passe associé au compte a également été compromis, entrainant donc de potentiels risques de vol d'identité.

Maud Lepetit, responsable France chez Surfshark, affirme : "À l’échelle mondiale, 280 comptes sont compromis pour 100 personnes en moyenne. En France, ce chiffre grimpe à 1006 pour 100 personnes. Statistiquement, un Français moyen a été victime d’une violation de données environ 10 fois."

La France ne serait globalement pas assez sensibilisée face aux cybermenaces selon Surfshark. Ces propos font écho à ceux d'Arnaud Jumelet, National Security Officer chez Microsoft France, lequel nous confiait récemment :

"La sensibilisation aux cybermenaces est aujourd’hui plus importante que jamais, mais elle reste encore insuffisante à l’échelle nationale. Il y a un vrai besoin de formation continue, aussi bien chez les plus jeunes que chez les adultes, pour comprendre les bonnes pratiques numériques et se prémunir contre les risques."