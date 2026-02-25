L'explosion des attaques DDoS, dont le but est d'inonder un site ou un serveur de requêtes jusqu'à le faire tomber (La Poste en sait quelque chose), comme si des millions de personnes essayaient d'entrer en même temps dans un magasin pour en bloquer l'accès. Leur volume a bondi de 358% en un an, avec un record historique atteint à 7,3 térabits par seconde en seulement 45 secondes. Les groupes malveillants sont de plus en plus organisés, et leurs moyens sont parfois illimités, ce qui rend certaines attaques DDoS plus persistantes que par le passé.