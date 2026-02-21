La persistance n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai cœur de PromptSpy, c'est un module VNC, qui est une technologie qui permet aux attaquants de voir l'écran de la victime en temps réel et d'en prendre le contrôle total à distance, comme s'ils tenaient le téléphone entre leurs mains. Clics, saisie de texte, navigation, ils font tout, sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. « Le malware abuse également des services d'accessibilité pour empêcher la désinstallation au moyen de superpositions invisibles, intercepte les données de l'écran de verrouillage et enregistre l'activité de l'écran », précise l'expert d'ESET. Et les communications avec les serveurs des attaquants sont chiffrées pour brouiller les pistes.