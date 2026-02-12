Google fait face à un dilemme classique de l'industrie technologique : comment protéger un outil puissant tout en le rendant accessible ? Le rapport du GTIG révèle également des tentatives massives d'extraction et de distillation du modèle Gemini 3 Pro — un comble quand on sait que cette méthode popularisée par les chercheurs de Deepseek a été utilisé par Google pour entraîner ses modèles open-source Gemma. Dans une attaque d'ampleur, 100 000 requêtes ont été envoyées pour reproduire le raisonnement de l'IA sur une gamme de tâches dans plusieurs langues. L'objectif n'est pas de pirater des utilisateurs, mais de voler la propriété intellectuelle de Google pour entraîner des modèles concurrents à moindre coût.

La firme californienne assure avoir désactivé les comptes et infrastructures liés aux abus documentés, tout en renforçant les classificateurs de Gemini pour rendre ces détournements plus difficiles . Mais la bataille semble inégale : les garde-fous éthiques, aussi sophistiqués soient-ils, cèdent face à des adversaires disposant de ressources quasi illimitées et d'une créativité débordante pour les contourner.