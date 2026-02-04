Une étude britannique (UK AI Security Institute et Alan Turing Institute) explique qu'il suffirait de glisser seulement 250 documents piégés dans les bases de données servant à entraîner une IA générative pour la corrompre. Quelle que soit la taille de ces bases. De quoi altérer les réponses, avec une IA qui donnerait de mauvaises réponses, diffuserait de fausses informations ou saboterait des systèmes. L'ANSSI dit ne pas avoir encore vu d'attaque de ce type en France, mais la menace existe bel et bien.