Les cyberattaques IA ont bondi de 89% - un réseau est tombé en 27 secondes

Les groupes ayant intégré l'IA à leurs opérations ont augmenté leur volume d'attaques de 89% par rapport à 2024. L'intelligence artificielle leur sert à automatiser le phishing, à accélérer la reconnaissance réseau et bien sûr, à générer du code malveillant sans nécessiter de compétences techniques avancées. Des modèles comme WormGPT, dépourvus des garde-fous présents dans les assistants grand public, ont ainsi servi à produire deux variants de ransomware : FunkLocker et RALord.

Le groupe russe FANCY BEAR est allé plus loin avec un malware baptisé LAMEHUG. Ce dernier intègre directement un modèle de langage pour effectuer des tâches de reconnaissance. Plutôt que de coder des instructions en dur, le logiciel envoie des requêtes prédéfinies à un modèle IA qui génère les commandes à exécuter. CrowdStrike précise toutefois que LAMEHUG ne surpasse pas les malwares classiques en termes d'efficacité : le rapport y voit davantage une phase d'expérimentation plutôt qu'une opération à grande échelle.

La conséquence directe de cette accélération : le "breakout time" est tombé à 29 minutes en moyenne, soit 65% plus rapide qu'en 2024. Il s'agit du délai entre l'accès initial et le déplacement de l'attaquant vers d'autres systèmes du réseau. La durée minimale enregistrée sur l'année était de 27 secondes. Crowdstrike ajoute avoir aussi observé une exfiltration de données quatre minutes seulement après la compromission initiale.