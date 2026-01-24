Malgré les conséquences, avec des livraisons impactées, une Banque Postale chancelante sur la partie en ligne, un service Digiposte aux abois, La Poste dit avoir tenu bon. Philippe Bertrand insiste sur ce point. « Nos sites industriels et nos bureaux de poste ont continué leur activité. » La preuve, nous dit La Poste, ce sont les 180 millions de colis prévus qui ont bien été livrés pendant les fêtes. Dans les faits, ce fut bien plus compliqué, comme nous l'avions constaté, et sur ce point, l'entreprise n'est pas totalement de bonne foi. En revanche, les clients ont bien pu retirer leur argent normalement.