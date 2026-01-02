La dernière attaque est toujours en cours. La Poste indique que ses services ne sont rétablis que progressivement. « Nous mettons tout en œuvre pour garantir leur stabilité », indiquent ses équipes. Ce vendredi 2 janvier après-midi, plusieurs services sont en effet encore instables, ou fonctionnent en mode dégradé, comme Colissimo, qu'il s'agisse du suivi, de l'affranchissement, du dépôt ou de la réception de colis. Pour La Banque Postale, de nombreux clients disent encore avoir du mal à accéder à leur application ou site Internet.