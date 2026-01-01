Du côté des clients de La Banque Postale, l'application mobile et le site internet sont en rade. Il est impossible de s'y connecter. « Un incident informatique rend indisponible temporairement l'accès de nos clients à leur application mobile et leur banque en ligne », peut-on lire sur le site de l'établissement bancaire. Le groupe ajoute, comme lors de la précédente attaque, que « les paiements en ligne sont possibles avec authentification par SMS. Les paiements par carte bancaire sur les TPE en magasins et les virements par WERO sont toujours accessibles. » De très nombreux clients confirment, sur différents sites et plateformes, ne pas avoir accès à ces services.