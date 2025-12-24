Kurton

Il y a plusieurs choses qui méritent précision. D’abord, Chronopost, c’est une filiale de Geopost, une branche du groupe La Poste. Le facteur habituel, lui, fait partie de la BSCC (Branche Services Courrier Colis). Le bureau de poste, enfin, fait partie d’une autre branche la BGPN (Branche Grand Public et Numérique). Chronopost délègue une partie de ses livraisons à la BSCC. Et il arrive assez régulièrement pour diverses raisons que ce soit à plus de J+1 (normalement leur QS). Ce sont 3 entités qui ne communiquent pas ou très peu entre elles, en bas de l’échelle hiérarchique (celle qui va effectivement traiter les colis).

Donc le parcours du colis, ça a été : Non livraison par Chronopost le jour prévu (QS = 0), refourgué à la BSCC (le facteur, le lendemain, qui lui s’en prend plein la gueule assez régulièrement alors qu’en fait il n’y est pour rien dans le retard du Chronopost), qui, s’il n’arrive pas à livrer, le programme en instance et le colis se retrouve en BP (bureau de poste), transmis donc à la BGPN.

Par contre, ce qu’a dit le gars du BP, c’est possible que ce soit du vent. Je fais partie de la BSCC et nos outils numériques pour assurer les livraisons fonctionnaient très bien aujourd’hui. Soit les services numériques pour les livraisons fonctionnent, soit ils ne fonctionnent pas. Cette histoire de « colis du 22 mais pas du 23 », je trouve ça un peu bizarre. Cela dit, il y a peut être une spécificité à la BGPN qui peut l’expliquer, mais côté BSCC, tout fonctionnait bien aujourd’hui et hier, il y avait des palliatifs pour assurer les livraisons, du moins en Nouvelle Aquitaine.