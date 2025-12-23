Mardi, au lendemain d'une cyberattaque qui aura fait beaucoup de mal à La Poste et à La Banque Postale, le groupe est toujours perturbé par des soucis de connexion à certains services.
Les services de La Poste, dont La Banque Postale et Colissimo, ont été à terre durant une bonne partie de la journée de lundi, à cause d'une cyberattaque de type DDoS, comme Clubic l'a appris en exclusivité. Ce mardi 23 décembre, à la veille d'un réveillon de Noël que beaucoup attendent, ça va mieux du côté du groupe postal, mais plusieurs services sont encore endoloris, car des requêtes illégitimes continuent de perturber ses activités.
Ça coince toujours pas mal du côté de La Banque Postale
Aujourd'hui, et au moment où nous écrivons ces lignes, de nombreux utilisateurs ont encore du mal à accéder à différents services du groupe La Poste, et en premier lieu, à La Banque Postale. L'établissement bancaire du groupe fonctionne presque normalement, mais certains utilisateurs n'arrivent qu'épisodiquement à accéder à leur compte, voire pas du tout.
« Cela a un peu fonctionné ce matin, mais il est impossible à l'heure actuelle d'avoir accès à son compte », témoigne par exemple Gilles. « C'est reparti… », s'épuise Estelle, Florence confirmant de son côté que « cela devient un peu lourd, et quant à la consultation en ligne ou par appli, c'est très aléatoire ». Nous avons aussi effectivement pu le constater.
Le service Colissimo encore souffrant
Quid des autres services de La Poste ? Le coffre-fort numérique Digiposte fait encore l'objet de quelques signalements, mais ils deviennent rares. Certains ont également du mal à accéder au service mail du groupe, laposte.net. « Toujours la galère pour se connecter, un coup ça marche, un coup non », écrivait Jean-Paul un peu après midi.
Les utilisateurs sont en revanche plus nombreux à se plaindre de problèmes autour du service Colissimo. En fin de matinée, certains des composants de la plateforme étaient effectivement défaillants. Les soucis pouvaient se matérialiser par un « site inaccessible », comme le rapporte Yvette, un « site pro qui bug, et impossibilité de passer au paiement », témoigne François, et « l'outil informatique toujours HS pour les Colissimo dans mon point postal », ajoute Marie.
La Poste souffre donc encore de la cyberattaque dont il a été victime, lundi 22 décembre, qui a mis K.O. un data center tout entier, comme une source interne chez un partenaire de La Poste l'indiquait à Clubic. L'attaque informatique n'est d'ailleurs, à ce stade, pas officiellement terminée. Fort heureusement, les paiements, qui transitent par un autre flux, n'ont à aucun moment été perturbés.