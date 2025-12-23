Les services de La Poste, dont La Banque Postale et Colissimo, ont été à terre durant une bonne partie de la journée de lundi, à cause d'une cyberattaque de type DDoS, comme Clubic l'a appris en exclusivité. Ce mardi 23 décembre, à la veille d'un réveillon de Noël que beaucoup attendent, ça va mieux du côté du groupe postal, mais plusieurs services sont encore endoloris, car des requêtes illégitimes continuent de perturber ses activités.