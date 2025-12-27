L'offensive a eu lieu sous la forme d'une attaque par déni de service, dont le mode d'action est de simplement surcharger une cible par un trop grand nombre de requêtes afin de l'empêcher le plus possible de fonctionner. Pour cette raison, La Poste est sûr qu'il n'y aurait pas eu de données confidentielles de dérobées durant le piratage.

Le groupe annonce par ailleurs avoir tout de même réussi à travailler dans ces conditions très difficiles, avec « 5,5 millions de colis » acheminés à travers la France depuis lundi. Noël a par ailleurs pu être un succès pour beaucoup, puisque, parmi ce volume total de colis, on peut en compter « 2 millions pour la seule journée du 24 décembre. »

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, et sera menée par la DGSI et l'unité nationale cyber. Pour le moment, on sait que le groupe de hackers prorusse NoName057 a revendiqué l'attaque, même si les spécialistes restent prudents quant à cette déclaration.