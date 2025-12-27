La semaine de Noël 2025 restera dans les annales de La Poste, avec l'attaque cyber qui a totalement désorganisé ses activités. Une attaque cyber qui n'a aujourd'hui plus d'incidence.
Les cadres de La Poste n'ont pas dû passer de joyeuses fêtes de Noël. En début de semaine, cette dernière subissait en effet une attaque de type DDoS, qui avait touché autant les services postaux classiques que La Banque Postale. Les problèmes ont ensuite persisté, au point d'affecter même le Noël de beaucoup, à cause des difficultés à retirer un colis. Mais cette attaque serait aujourd'hui du passé.
L'ensemble des services de La Poste à nouveau « disponibles »
Circulez, il n'y a plus rien à voir. C'est ce qu'a expliqué La Poste hier, dans un message envoyé à l'AFP. « Ce vendredi 26 décembre, tous les services du groupe La Poste sont disponibles, après l'attaque informatique d'une ampleur inédite qu'a connue le groupe » a-t-il ainsi été indiqué.
Un peu plus loin, le groupe explique aussi que l'attaque est désormais « contenue ». Le message ne donne par contre aucune information sur le fait que l'attaque ait aujourd'hui cessé ou non.
Des millions de colis ont pu être délivrés malgré l'attaque menée
L'offensive a eu lieu sous la forme d'une attaque par déni de service, dont le mode d'action est de simplement surcharger une cible par un trop grand nombre de requêtes afin de l'empêcher le plus possible de fonctionner. Pour cette raison, La Poste est sûr qu'il n'y aurait pas eu de données confidentielles de dérobées durant le piratage.
Le groupe annonce par ailleurs avoir tout de même réussi à travailler dans ces conditions très difficiles, avec « 5,5 millions de colis » acheminés à travers la France depuis lundi. Noël a par ailleurs pu être un succès pour beaucoup, puisque, parmi ce volume total de colis, on peut en compter « 2 millions pour la seule journée du 24 décembre. »
Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, et sera menée par la DGSI et l'unité nationale cyber. Pour le moment, on sait que le groupe de hackers prorusse NoName057 a revendiqué l'attaque, même si les spécialistes restent prudents quant à cette déclaration.