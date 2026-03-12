Les chiffres de l'ANSSI sur 2025 sont stables, et c'est presque le pire scénario

128 compromissions par rançongiciel ont été portées à la connaissance de l'ANSSI en 2025, contre 141 en 2024. Mais cette baisse doit être prise avec des pincettes. Les incidents liés à des exfiltrations de données ont bondi de 130 à 196 cas. Certains groupes préfèrent désormais voler les données sans chiffrer les systèmes, pour les revendre à d'autres attaquants ou exercer un chantage direct sur leurs victimes.

Les PME, TPE et ETI restent les premières cibles du rançongiciel avec 37% des cas. La part des établissements de santé repart à la hausse à 8%, avec plusieurs centres hospitaliers contraints d'assurer un fonctionnement dégradé pendant des semaines. Les établissements scolaires du primaire et du secondaire ont été particulièrement touchés l'année dernière. En octobre 2025, le groupe Everest a compromis Collins Aerospace, perturbant plusieurs aéroports européens avec des retards et des annulations de vols sur plusieurs jours.

La franchise Qilin domine avec 21% des souches identifiées et plus de 700 victimes revendiquées, dont 185 en octobre 2025 seul. Akira représente 9% des incidents, LockBit 3.0 cinq pour cent. Plus d'une dizaine de nouvelles souches, dont Nova, Warlock et Sinobi, font leur apparition pour la première fois cette année.