Cette attaque ClickFix exploite une requête DNS pour déployer un malware sur votre PC

La technique détournée par les pirates s'appuie sur un outil Windows parfaitement légitime : nslookup. Cet utilitaire permet normalement de vérifier qu'un nom de domaine correspond bien à une adresse IP. Les attaquants en font un canal de livraison pour leur malware. L'utilisateur reçoit d'abord des instructions frauduleuses, généralement via un faux CAPTCHA qui affiche un message d'erreur ou une page qui simule un problème technique nécessitant une "vérification". On lui demande d'ouvrir la boîte de dialogue Exécuter de Windows (accessible via les touches Windows + R) et d'y coller une commande qui commence par "nslookup".

La commande contient deux paramètres : le type de requête DNS (fixé sur "txt" pour récupérer un enregistrement texte) et l'adresse d'un serveur DNS externe contrôlé par les pirates. Au lieu de contacter le serveur DNS habituel de votre ordinateur, la commande interroge ce serveur malveillant. La réponse DNS contient du code PowerShell caché dans le champ texte. Ce dernier est automatiquement filtré puis exécuté par la commande via un pipe (le symbole |) qui enchaîne plusieurs opérations. Microsoft précise que cette approche utilise le DNS comme "canal de communication léger", ce qui permet de masquer l'activité malveillante dans le trafic réseau normal que les antivirus surveillent moins.