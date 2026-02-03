Dans les cas observés par Point Wild, un fichier batch est dissimulé dans un répertoire caché propre à chaque utilisateur. Ce composant assure la persistance de l’attaque en s’enregistrant dans la clé de démarrage du registre Windows. À partir de cette base, un script PowerShell extrait une charge utile encodée, exécutée exclusivement en mémoire.

Une fois le contrôle établi, Pulsar RAT permet aux attaquants d’interagir directement avec l’utilisateur. Une fenêtre de chat peut apparaître à l’écran, tandis que l’accès à la webcam et au microphone est possible. Les chercheurs indiquent avoir observé des conversations en direct menées pendant que d’autres charges utiles étaient déployées.

Pendant que la fenêtre de chat est ouverte, Stealerv37 collecte les données stockées sur le système. Les mots de passe et cookies des navigateurs, les identifiants de comptes de jeux, les informations issues d’outils VPN ou de logiciels professionnels sont récupérés sans signal perceptible pour l’utilisateur.

Le rapport indique également la capacité du malware à surveiller le presse-papiers afin d’identifier des adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Dans ce cas, les données copiées peuvent être remplacées avant toute transaction. L’ensemble de ces opérations se déroule alors même que l’utilisateur reste focalisé sur l’échange en cours, sans percevoir le détournement progressif de ses informations.