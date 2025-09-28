Si vous en avez marre de subir Windows 11 comme Microsoft l’a pensé pour vous, ces quelques modifications de la base de registre devraient faire plier l’OS et le rendre enfin vivable.
À sa sortie en 2021, Windows 11 promettait un vent de modernité. Mais entre menus amputés, recherche web forcée, démarrage traînard et télémétrie omniprésente, certains choix ont surtout fait lever un sacré nombre de paires d’yeux au ciel. Quatre ans plus tard, Microsoft n’a toujours pas daigné lever le petit doigt concernant une bonne partie des critiques qui lui étaient alors adressées. Aussi, puisqu’on n’est visiblement jamais mieux servi que par soi-même, et si vous vous sentez l’âme combative, il est temps de plonger dans les entrailles de l’OS pour s’attaquer directement à… la base de registre.
Avant de toucher au registre Windows
Le registre Windows concentre la configuration la plus profonde du système. Une erreur peut entraîner des plantages ou des dysfonctionnements sérieux. Sauvegardez vos clés avant toute modification ou créez un point de restauration système. Ces réglages supposent que vous êtes titulaire d'un compte administrateur et d'un PC personnel. Sur un ordinateur géré par une organisation, ils peuvent être bloqués.
Pour ouvrir l’éditeur du registre, tapez regedit dans la recherche Windows, validez et naviguez dans l’arborescence à gauche. C'est parti.
Retrouver une interface plus efficace
Restaurer l’ancien menu contextuel complet
Si vous étiez là en octobre 2021, vous vous souvenez sûrement que l’une des premières critiques adressées à Windows 11 a concerné son nouveau clic droit. Microsoft a voulu moderniser et épurer les menus contextuels, mais ce choix a surtout déstabilisé presque tout le monde. De nombreuses commandes utiles ont disparu de la vue immédiate, et il faut désormais cliquer sur « Afficher d'autres d’options » pour retrouver des actions comme Imprimer ou Créer un raccourci. Simplifier pour désimplifier : longtemps la spécialité d’Apple, désormais un sport que Microsoft pratique avec zèle.
Pour revenir au menu complet, accédez à HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID.
Dans le panneau de gauche, effectuez un clic droit sur le dossier CLSID, et créez une nouvelle clé que vous nommerez {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}.
Effectuez un nouveau clic droit sur cette nouvelle clé, puis créez une nouvelle clé intitulée InprocServer32. Laissez la valeur par défaut vide.
Attention, depuis Windows 11 24H2, Microsoft a neutralisé le hack, ce qui empêche de rétablir durablement l’ancien menu contextuel à l'aide d'une simple clé du Registre. Pour le bricoler sans outil tiers, on peut toutefois l’appeler à la demande grâce au raccourci Maj + clic droit.
Valeur par défaut : absence de la clé
Pour annuler : supprimer {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}
Impact : menus contextuels complets sans clic supplémentaire
Risque : faible à modéré. Quelques cas rares de bizarreries avec certaines extensions du shell. Peut cesser de fonctionner selon les mises à jour de Windows 11.
Ajouter vos applications favorites au menu contextuel
Si vous utilisez souvent un programme particulier, l’ajouter au clic droit du Bureau évite de chercher son raccourci.
Dans HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell, créez une clé sous le dossier shell, portant le nom de l’app (ex : VLC).
Dans l'interface de droite, effectuez un clic droit et créez une valeur chaîne nommée Icon. Double-cliquez dessus pour l'éditer, et renseignez le chemin complet de l’exécutable de votre appli dans le champ Données de la valeur.
Dans le volet de navigation (à gauche), cliquez droit sur le dossier de votre application, et créez une nouvelle clé, baptisée Command. Dans l'interface de droite, effectuez un doublez-clic sur la chaîne par défaut, et inscrivez là aussi le chemin de votre exécutable dans les Données de la valeur.
Pour afficher votre appli tout en haut du menu contextuel, créez une valeur chaîne nommée Position dans le même dossier qu'Icon, et attribuez-lui la valeur Top. L’entrée apparaît dans le menu contextuel classique, donc via « Afficher plus d’options » si vous n’avez pas rétabli l’ancien menu.
Valeur par défaut : aucune entrée personnalisée
Pour annuler : supprimer le dossier créé sous shell
Impact : accès direct à vos applis favorites depuis le clic droit
Risque : faible. Attention à ne pas surcharger. Peut disparaître si l’appli est déplacée ou désinstallée.
Ouvrir directement les Paramètres sur la section Système
Depuis Windows 11, les Paramètres s’ouvrent par défaut sur une page d’accueil avant d’afficher les réglages essentiels. Beaucoup ont regretté l’accès direct qu’offraient les anciennes versions.
Pour information, le réglage ci-dessous ne force pas l’onglet Système en tant que tel, mais masque la page d’accueil des Paramètres.
Pour le tenter, rendez-vous dans
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,
créez une valeur chaîne nommée SettingsPageVisibility et saisissez hide:home dans le champ Données de la valeur.
Valeur par défaut : clé absente (page d’accueil affichée)
Pour annuler : supprimer SettingsPageVisibility
Impact : ouverture directe des Paramètres sur la section Système
Risque : moyen. Peut être annulé ou ignoré par certaines mises à jour système.
Ajouter un raccourci « Paramètres Système » au menu du clic droit
Certains réglages sont plus rapides à atteindre depuis un clic droit sur le Bureau. Vous pouvez par exemple y ajouter un accès direct aux informations système. C’est en réalité un simple raccourci vers la page des Paramètres Système, mais intégré proprement dans le menu contextuel classique.
Pour l’ajouter, ouvrez l’éditeur du registre et allez dans
HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell. Créez une clé SystemSettings, et ajoutez-y trois valeurs chaîne : MUIVerb (valeur Paramètres Système) , Icon (valeur %windir%\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe) et Position (valeur Top, facultatif pour placer l’entrée en haut de la liste).
Toujours dans SystemSettings, créez une clé Command, cliquez sur la valeur chaîne (par défaut) et remplacez ses données de valeur par explorer.exe ms-settings:system.
L’entrée s’affichera dans le menu contextuel classique, donc visible immédiatement si vous avez déjà restauré l’ancien menu avec la clé {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}, sinon après un clic sur Afficher d'autres d’options.
Valeur par défaut : aucune entrée
Pour annuler : supprimer la clé SystemSettings
Impact : accès direct aux informations système depuis un clic droit
Risque : faible. Potentiellement annulé par une grosse mise à jour changeant la structure des menus.
Simplifier l'expérience
Sauter l’écran d'accueil avant la saisie du code PIN
L’écran qui affiche l’heure et parfois des suggestions avant le champ de mot de passe n’apporte rien à celles et ceux qui souhaitent accéder rapidement à leur session.
Pour le supprimer, rendez-vous dans
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows, créez la clé Personalization si elle n’existe pas, ajoutez une valeur DWORD initulée NoLockScreen et indiquez 1 dans les Données de la valeur. Au prochain démarrage, vous arriverez directement sur la saisie du mot de passe ou du PIN. Selon l’édition de Windows, ce paramètre peut être ignoré.
Valeur par défaut : clé absente (écran actif)
Pour annuler : mettre NoLockScreen à 0 ou supprimer la clé
Impact : accès direct au mot de passe/PIN sans écran intermédiaire
Risque : faible. Peut contrarier Spotlight et certaines politiques d’entreprise. Peut être rétabli par une mise à jour du système.
Ouvrir la dernière fenêtre active depuis la barre des tâches
Par défaut, cliquer sur l’icône d’une application avec plusieurs fenêtres affiche un aperçu avant choix.
Pour revenir d’un seul clic à la fenêtre utilisée en dernier, allez dans
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced, créez une valeur DWORD que vous nommerez LastActiveClick. Dans les Données de la valeur, indiquez 1.
Attention, si vous utilisez des outils tiers comme StartAllBack, Start11 ou ExplorerPatcher, gardez en tête qu'ils peuvent entrer en conflit avec la barre des tâches et neutraliser le réglage LastActiveClick. Pensez à désactiver l’option équivalente dans ces utilitaires.
Valeur par défaut : clé absente (prévisualisation activée)
Pour annuler : supprimer LastActiveClick ou mettre 0
Impact : retour direct à la dernière fenêtre utilisée
Risque : faible. Compatibilité variable selon builds, parfois remis à zéro après mise à jour du système.
Supprimer les résultats web dans la recherche Windows
L’outil de recherche de Windows 11 interroge automatiquement Bing, même quand vous cherchez un programme ou un fichier local, ce qui ralentit le processus et encombre les résultats de liens web inutiles.
Pour forcer une recherche strictement locale, ouvrez
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows, recherchez ou créez la clé Explorer, puis ajoutez une valeur DWORD nommée DisableSearchBoxSuggestions, valeur 1, et une valeur DWORD ConnectedSearchUseWeb, valeur 0.
Bon à savoir : depuis le printemps 2024, les éditions européennes de Windows 11 (et 10) proposent un interrupteur natif pour couper les résultats web/Bing dans la recherche : Paramètres > Confidentialité et sécurité > Autorisations de recherche > Autoriser les applications de recherche à afficher les résultats > Bing (désactiver).
Valeur par défaut : clé absente (recherche web active)
Pour annuler : supprimer ou mettre 0
Impact : recherche instantanée limitée aux fichiers et applis locaux
Risque : faible. Parfois réactivé après mise à jour majeure du système.
Booster les performances
Accélérer l’apparition des menus
Windows attend par défaut 400 millisecondes avant d’afficher un sous-menu (par exemple le menu « Nouveau » dans un clic droit). Une pause normalement imperceptible, mais que les êtres sensibles pourraient quand même trouver pénibles.
Dans HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, ouvrez MenuShowDelay et remplacez sa valeur par 0. Vous pouvez choisir un compromis (100 ou 200 ms) si vous trouvez l’ouverture immédiate trop brusque.
Valeur par défaut : 400
Pour annuler : remettre 400
Impact : sous-menus instantanés
Risque : faible. Un délai trop bas peut donner une sensation trop « nerveuse ». Peut être remis à la valeur par défaut après mise à jour système.
Lancer plus vite les applications au démarrage
Windows 11 retarde volontairement l’exécution des programmes configurés pour s’ouvrir au boot, afin d’alléger la charge initiale. Pratique sur une vieille machine, mais pas forcément utile sur un PC récent.
Pour supprimer ce délai, direction HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer, créez une clé Serialize et deux valeurs DWORD : StartupDelayInMSec et WaitForIdleState, tous deux à 0.
Valeur par défaut : absence des clés (délai variable, souvent aux alentours de 10 s par défaut, parfois bien plus selon la charge)
Pour annuler : supprimer la clé Serialize
Impact : démarrage plus réactif, effet variable selon les versions de Windows
Risque : faible à modéré. Peu d’incompatibilités connues mais si beaucoup d’apps démarrent, tout peut charger d’un coup et rallonger le boot. À doser.
Forcer la fermeture des applications à l’extinction
Rien de plus agaçant qu’un redémarrage bloqué par un logiciel prétendant avoir du contenu non sauvegardé, parfois à tort. En ajustant quelques valeurs, Windows peut fermer automatiquement les programmes récalcitrants.
Dans HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, créez ou modifiez les valeurs chaîne AutoEndTasks (à 1), WaitToKillAppTimeout (2000) et HungAppTimeout (2000).
Dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control, réglez WaitToKillServiceTimeout sur 2000. Par défaut, la valeur est de 5000 ms pour les services et 20000 ms pour les applications. Évitez de descendre sous 2000 ms.
Valeur par défaut : clés absentes ou valeurs plus élevées (applications 20000 ms / services 5000 ms)
Pour annuler : supprimer les valeurs ou remettre les délais par défaut
Impact : extinction plus rapide, plus de messages bloquants
Risque : modéré. Risque de perte de données si des documents non enregistrés traînent. Peut raccourcir la fenêtre de fermeture des services. À éviter sur machines de prod.
Diagnostic et visibilité système
Afficher les détails techniques de démarrage et d’arrêt
Windows masque la plupart des informations pendant l’allumage ou la fermeture. Activer le « verbose mode » permet de savoir précisément ce qui se passe (services lancés, modules arrêtés), utile pour diagnostiquer un blocage ou simplement satisfaire sa curiosité.
Dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, créez une valeur DWORD nommée verbosestatus, de valeur 1.
Valeur par défaut : 0 (messages masqués)
Pour annuler : remettre à 0 ou supprimer la clé
Impact : affichage d’informations détaillées pendant le démarrage et l’arrêt
Risque : faible. Aide à comprendre où ça bloque. Impact perf négligeable.
Confidentialité
Limiter la télémétrie
Sujet sensible. Windows 11 envoie par défaut des données de diagnostic à Microsoft. Le curseur présent dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Diagnostics et commentaires permet uniquement d’activer ou de désactiver les données facultatives. Quand elles sont désactivées, le système en transmet toujours un niveau minimal (Required). Sur les éditions Home et Pro, ce niveau ne peut pas être davantage réduit.
Pour tenter de limiter encore la collecte sur les éditions Enterprise, Education et Server, ouvrez l’éditeur du registre et rendez-vous dans
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection . Créez (ou modifiez) la valeur DWORD AllowTelemetry et donnez lui la valeur 0.
Valeur par défaut : 3 (Full/Complet) sur Enterprise/Education/Server ; vide (Required) sur Home/Pro quand les données facultatives sont désactivées
Pour annuler : supprimer la valeur ou définir un niveau pris en charge
Impact : selon votre édition de Windows, le réglage aura un effet différent :
- sur Enterprise/Education/Server, la valeur 0 force le niveau Security, encore plus restrictif que Required.
- sur Home/Pro, la valeur 0 est ignorée : le système reste au niveau Required si les données facultatives sont désactivées, ou passe en Full si vous les activez.
- sur les PC inscrits au programme Windows Insider, le réglage est aussi ignoré : Microsoft impose un niveau de diagnostic plus élevé pour les builds de test.
Risque : faible à modéré. Certaines expériences connectées ou suggestions peuvent disparaître. Les mises à jour majeures peuvent rétablir un niveau supérieur.
Après les modifications
Fermez l’éditeur du registre puis redémarrez votre session (ou l’Explorateur Windows, voire le PC complet) pour appliquer les changements. Ces ajustements n’ont rien d’obligatoire mais ils corrigent plusieurs choix critiquables de Windows 11 et redonnent un vrai contrôle sur l’interface, la réactivité et le comportement du système.