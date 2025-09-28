Le registre Windows concentre la configuration la plus profonde du système. Une erreur peut entraîner des plantages ou des dysfonctionnements sérieux. Sauvegardez vos clés avant toute modification ou créez un point de restauration système. Ces réglages supposent que vous êtes titulaire d'un compte administrateur et d'un PC personnel. Sur un ordinateur géré par une organisation, ils peuvent être bloqués.

Pour ouvrir l’éditeur du registre, tapez regedit dans la recherche Windows, validez et naviguez dans l’arborescence à gauche. C'est parti.