Comme souvent dans ce type de campagne, les victimes atterrissent d’abord sur un site piégé, a priori après avoir suivi une redirection malveillante. Le navigateur passe alors en mode plein écran et affiche un écran bleu d’installation presque indiscernable de celui de Windows. L’animation imite une mise à jour automatique qui se serait lancée sans prévenir, puis annonce qu’une étape manuelle est requise pour terminer le processus. Le site a déjà placé une commande dans le presse-papiers et invite à l’exécuter via la boîte Exécuter (Win+R / Ctrl+V / Entrée), ce qui suffit à déclencher toute la séquence.

Une fois la commande validée, tout s’enchaîne en mémoire. Le système invoque successivement mshta.exe puis PowerShell, deux composants légitimes de Windows souvent détournés dans les attaques, pour récupérer et exécuter un script depuis un serveur contrôlé par les opérateurs. Ce script fait ensuite appel à un petit programme en .NET chargé de reconstruire un fichier PNG trafiqué et chiffré, utilisé pour transporter la charge finale. Les auteurs de la campagne y ont encodé leur code malveillant dans les valeurs de couleur de l’image, méthode qui permet de reconstituer le contenu lors du chargement du PNG tout en évitant de déposer un fichier suspect sur le disque, là où les systèmes de détection basés sur les signatures sont les plus efficaces.

Les chercheurs expliquent également avoir observé une technique d’évasion particulièrement retorse. Avant d’exécuter la moindre instruction utile, l’un des composants enchaîne près de dix mille appels de fonctions vides afin de générer un volume de bruit destiné à compliquer l’accès au code opérationnel et à ralentir le travail d’analyse post-incident mené par les équipes de sécurité.

La dernière étape consiste à injecter Rhadamanthys dans un processus légitime. Cet infostealer, particulièrement actif depuis le début de l’année, est conçu pour collecter une large variété de données sensibles, notamment les identifiants enregistrés dans les navigateurs, les cookies de session permettant de détourner des connexions existantes, les informations liées aux portefeuilles cryptos et d’autres éléments susceptibles d’ouvrir l’accès à des comptes en ligne. Sa légèreté et sa rapidité d’exécution en font un outil apprécié des cybercriminels, qui l’intègrent régulièrement dans des campagnes massives comme celle observée ici.