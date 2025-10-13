Si la mise à jour 24H2 n’a pas encore atteint toutes les configurations, c’est qu’un safeguard hold particulièrement tenace bloque toujours la route depuis le mois d’avril. En cause, le pilote sprotect.sys, utilisé par certaines applications, qui peut provoquer des blocages ou des redémarrages intempestifs. En attendant qu’un correctif soit publié, Microsoft empêche les appareils concernés d’installer la nouvelle version, maintenant ainsi une partie du parc sur une édition vouée à disparaître dans les prochaines semaines.

Une situation qui, vue du côté des utilisateurs et utilisatrices, tient davantage du chaos organisé, alors que depuis quelques jours, Windows 11 semble avancer plus vite que son propre calendrier. Trois éditions cohabitent en ce moment même, chacune à un stade différent de sa vie, entre une version en fin de parcours, une autre encore en déploiement et la suivante à peine amorcée.

L’équation est d’autant plus délicate que la fin du support de Windows 10 est prévue pour demain, le 14 octobre. En un mois, ce sont donc deux versions majeures de l’OS qui sortent du cycle des mises à jour, d’où, peut-être, cette impression que tout commence un peu à tirer sur les coutures.