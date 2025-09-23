Ce nouveau patch tombe une semaine seulement après la résolution du bug audio Dirac, qui avait bloqué le déploiement de Windows 11 24H2 pendant plus de neuf mois sur certaines configurations spécifiques. Microsoft semble donc avoir enfin enclenché la seconde concernant de vieux problèmes persistants.

À noter toutefois qu’il existe encore et toujours plusieurs restrictions officielles empêchant l’installation de l’update, en particulier sur les PC équipés de pilotes Intel Smart Sound Technology, de pilotes SenseShield ou de logiciels de personnalisation du bureau. Mais si le mouvement se poursuit comme il a commencé, on pourrait raisonnablement espérer une prise en charge de ces incompatibilités dans les jours à venir.

D’autant que l’agenda est chargé, et le timing serré. Windows 10 ne sera plus pris en charge à partir d’octobre, Windows 11 23H2 suivra en novembre, et l’édition 25H2 doit être déployée auprès du grand public dans les prochaines semaines. A la veille d’un nouveau chapitre, il est donc plus que temps que le précédent soit enfin accessible à tout le monde.