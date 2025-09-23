Un bug persistant depuis près d’un an empêchait certains PC équipés de caméras intégrées d’installer la version 24H2 de Windows 11. Microsoft a enfin trouvé la parade et autorise de nouveau le déploiement de l’update.
En octobre 2024, Microsoft avait bloqué l’installation de Windows 11 24H2 sur les PC équipés de caméras intégrées, alors qu’un bug de reconnaissance faciale faisait planter Windows Hello, l’application Caméra et d’autres logiciels exploitant la webcam. Redmond avait alors préféré suspendre la mise à jour le temps de trouver une solution… que voilà enfin presque un an plus tard. Une levée de blocage tardive, qui s’ajoute à une série de correctifs publiés au compte-gouttes alors que l’édition 23H2 approche de sa fin de vie et que Windows 11 25H2 s’apprête déjà à prendre le relais.
Une mise à jour qui reprend son cours
La fin du blocage a été officialisée le 22 septembre dans un billet publié sur la plateforme Learn, dans la section Windows release health, où Microsoft centralise les problèmes connus et leur résolution. Le safeguard hold identifié sous le numéro 53340062 a donc été levé et les appareils concernés devraient enfin se voir proposer la mise à jour 24H2 via Windows Update. Comptez sur un délai de quarante-huit heures environ, un redémarrage pouvant accélérer le processus si vous êtes vraiment très pressé.
Des dires de Redmond, le correctif avait déjà été livré dans le dernier Patch Tuesday, publié début septembre. Si l’entreprise ne communique officiellement que maintenant, c’est sans doute parce qu’elle a attendu de valider le correctif et d’ajuster les derniers détails avant de lever le blocage côté serveurs. Par ailleurs, seules les éditions clientes de Windows 11 étaient concernées, les versions serveur n’ont logiquement pas été affectées.
Un timing de plus en plus serré
Ce nouveau patch tombe une semaine seulement après la résolution du bug audio Dirac, qui avait bloqué le déploiement de Windows 11 24H2 pendant plus de neuf mois sur certaines configurations spécifiques. Microsoft semble donc avoir enfin enclenché la seconde concernant de vieux problèmes persistants.
À noter toutefois qu’il existe encore et toujours plusieurs restrictions officielles empêchant l’installation de l’update, en particulier sur les PC équipés de pilotes Intel Smart Sound Technology, de pilotes SenseShield ou de logiciels de personnalisation du bureau. Mais si le mouvement se poursuit comme il a commencé, on pourrait raisonnablement espérer une prise en charge de ces incompatibilités dans les jours à venir.
D’autant que l’agenda est chargé, et le timing serré. Windows 10 ne sera plus pris en charge à partir d’octobre, Windows 11 23H2 suivra en novembre, et l’édition 25H2 doit être déployée auprès du grand public dans les prochaines semaines. A la veille d’un nouveau chapitre, il est donc plus que temps que le précédent soit enfin accessible à tout le monde.
