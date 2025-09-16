Face à ces dysfonctionnements, Microsoft avait appliqué un blocage préventif sur les machines concernées. Les appareils touchés affichaient simplement un message indiquant que la mise à jour serait proposée ultérieurement, sans qu’aucune action ne soit requise. Le problème est désormais résolu avec la publication d’un correctif pour le pilote concerné, déployé via Windows Update depuis le 12 septembre, pour celles et ceux qui avaient déjà installé Windows 11 24H2 et choisi de patienter malgré l’absence de son, plutôt que de revenir à une version antérieure.