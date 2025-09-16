Le bug Dirac qui faisait taire vos haut-parleurs depuis décembre 2024 est enfin corrigé. En revanche, si vous attendez toujours des nouvelles pour les pilotes SST, il va falloir continuer à prendre votre mal en patience.
Depuis ce weekend, les utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 dont l’appareil intègre la technologie audio Dirac peuvent enfin installer l’édition 24H2 du système d’exploitation. Pour rappel, le bug, signalé en décembre 2024, empêchait la détection des périphériques audios et casques Bluetooth, et rendait les haut-parleurs intégrés totalement inopérants. Il aura donc fallu neuf mois à Microsoft pour publier un nouveau pilote et corriger le tir.
Un correctif qui aura pris son temps
D’après les éléments partagés dans la documentation technique de Microsoft, le bug provenait d’une incompatibilité entre Windows 11 24H2 et un composant spécifique utilisé dans la chaîne audio de certains appareils, la bibliothèque
cridspapo.dll, intégrée à la techno Dirac. Une fois la mise à jour installée, les haut-parleurs intégrés cessaient de fonctionner, les périphériques Bluetooth n’étaient plus reconnus, et aucune application, qu’elle soit Microsoft ou tierce, ne parvenait à détecter un seul dispositif audio.
Face à ces dysfonctionnements, Microsoft avait appliqué un blocage préventif sur les machines concernées. Les appareils touchés affichaient simplement un message indiquant que la mise à jour serait proposée ultérieurement, sans qu’aucune action ne soit requise. Le problème est désormais résolu avec la publication d’un correctif pour le pilote concerné, déployé via Windows Update depuis le 12 septembre, pour celles et ceux qui avaient déjà installé Windows 11 24H2 et choisi de patienter malgré l’absence de son, plutôt que de revenir à une version antérieure.
En parallèle, Microsoft a levé le safeguard hold qui bloquait le déploiement automatique de 24H2 sur les appareils concernés. La mise à jour devrait à présent être proposée via Windows Update dans les quarante-huit heures. Un redémarrage du système peut accélérer sa disponibilité, sous réserve qu’aucun autre blocage de compatibilité ne s’applique.
Fin du bug, mais pas du casse-tête
Car on rappellera, à toutes fins utiles, que la liste des configurations toujours exclues du déploiement automatique de Windows 11 24H2 reste bien fournie. À ce jour, Microsoft maintient le gel sur les machines équipées de pilotes audio Intel Smart Sound Technology (SST) jugés incompatibles, sur celles intégrant des pilotes liés à SenseShield, ainsi que sur certains appareils embarquant des caméras intégrées problématiques ou des logiciels de personnalisation du fond d’écran.
Or, à un mois de la fin du support de Windows 10, et à deux mois de celle de Windows 11 23H2 (pour les éditions Home et Pro), il serait peut-être temps de prendre le problème à bras-le-corps.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces