cforever

J’ai bloqué les MAJ de W11 sur mes deux bécanes « W11 outcast », j’ai remplacé Defender par un AV open source et je surfe sur Zen, un fork de Firefox équipé de Ghostery et Ublock Origin. Un W11 ultra-minimaliste (moins de 30 GO) débarrassé de toutes les fonctions qui ne m’intéressaient pas au moyen d’applis trouvées sur l’excellent site The Windows Club. Et ça tourne sans encombres pour un usage quotidien (surf, streaming, mails, replay TV, musique sur YT). Je reconnais que ce doit être un peu plus compliqué pour les gamers et le matos employé en entreprise. Depuis W10, Microsoft produit en effet de véritables usines à gaz. Je l’avais essayé quelque temps avant de revenir à une version dépouillée de W7.