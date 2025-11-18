Ce correctif hors bande se présente comme un « package de préparation des licences ESU », autrement dit un patch destiné à remettre d’équerre l’infrastructure ESU sur les machines concernées. Une fois installé, les PC malmenés devraient pouvoir récupérer sans encombre la mise à jour KB5068781 via Windows Update, à condition de tourner sous Windows 10 22H2, d’être rattachés à une licence ESU valide et d’avoir au préalable appliqué le Patch Tuesday d’octobre (KB5066791). Il faudra ensuite lancer une seconde recherche de mises à jour afin de récupérer et installer le patch de sécurité étendu de novembre, KB5068781.

Le soulagement n’est toutefois que partiel, alors que plusieurs administrateurs et administratrices signalent encore des incohérences dans les outils de gestion comme WSUS ou SCCM, qui n’indiquent pas toujours correctement les appareils en attente de la mise à jour ESU. Microsoft a déjà annoncé une mise à jour prochaine du Scan Cab afin de corriger les métadonnées de conformité, preuve que tout n’est pas encore parfaitement calé côté détection.

La réaction au problème initial aura au moins eu le mérite d’être rapide, et elle en dit long sur l’importance stratégique de ce support prolongé. Après avoir fortement poussé la migration vers Windows 11, Redmond ne peut pas vraiment se payer le luxe de laisser la toute première mise à jour ESU s’enliser, à plus forte raison quand le programme est facturé au poste côté entreprise. Bref, pour celles et ceux qui avaient vu leur parc buter d’entrée de jeu sur KB5068781, KB5072653 devrait au moins permettre de relancer les déploiements sans trop tarder.