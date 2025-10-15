Microsoft publie officiellement sa toute dernière salve de correctifs pour Windows 10. Une mise à jour à ne surtout pas manquer, quelle que soit la suite réservée à votre PC.
C’est la fin d’un cycle. Dix ans après son lancement, Windows 10 passe définitivement la main avec la publication du patch KB5066791, ultime mise à jour de sécurité avant la fin officielle de sa prise en charge. Cette dernière fournée, déployée dans le cadre du Patch Tuesday d’octobre, corrige une floppée de vulnérabilités, dont certaines déjà activement exploitées, et met un point final à l’ère Windows 10 avant le passage définitif à Windows 11… ou à autre chose.
Un dernier Patch Tuesday à ne pas manquer
Pour sa sortie de scène, Windows 10 s’offre une der des ders particulièrement dense. Le patch KB5066791 corrige six failles zero-day, dont deux déjà exploitées, ainsi que plus de 170 autres vulnérabilités réparties dans les principaux composants du système. Parmi les plus critiques figurent des failles d’exécution de code à distance dans Azure Entra ID, WSUS, ASP.NET Core et le Graphics Component, soit autant de problèmes que Microsoft n’avait pas intérêt à laisser traîner avant de baisser le rideau.
En parallèle, cette mise à jour regroupe l’ensemble des améliorations et correctifs de bugs introduits dans la mise à jour cumulative de septembre. Y figurent notamment la résolution d’un problème dans l’éditeur d’entrée chinois (IME) qui affichait mal certains caractères Unicode ne respectant pas la norme GB18030, ainsi qu’un problème dans les contrôles de texte USER32, où certains caractères spéciaux apparaissaient sous forme de carrés vides lorsque la longueur maximale du champ était atteinte. Microsoft corrige aussi un dysfonctionnement dans PowerShell Remoting et WinRM, qui provoquait l’expiration des commandes au bout de dix minutes, et déploie une mise à jour du Servicing Stack avec une nouvelle chaîne de certificats destinée à fiabiliser la validation dans les environnements Azure.
Petite curiosité au passage, le patch supprime la prise en charge du pilote ltmdm64.sys, encore utilisé par d’anciens fax-modems. Ces périphériques ne fonctionneront donc plus après installation, symbole, s’il en fallait encore un, d’une époque définitivement révolue.
ESU, migration, ou isolement complet, les choix qui restent
Ce Patch Tuesday d’octobre marque officiellement la fin du support grand public de Windows 10. Microsoft ne proposera plus ni correctifs, ni assistance technique, ni mises à jour de compatibilité, sauf pour celles et ceux inscrits au programme ESU. Les particuliers peuvent encore recevoir un an de correctifs supplémentaires, soit en s’inscrivant gratuitement au programme via Windows Update avec un compte Microsoft actif, soit en l’achetant directement dans le Microsoft Store pour 31,49 euros. Les entreprises, de leur côté, pourront prolonger jusqu’à trois ans moyennant un abonnement payant.
Au-delà de cette période, les alternatives consisteront à migrer vers Windows 11 si votre matériel le permet, à basculer vers Linux pour éviter de repartir à zéro, ou à isoler Windows 10 dans une machine virtuelle ou sur un PC strictement hors ligne.
Dans tous les cas, ce patch KB5066791 doit être installé avant de décider quoi que ce soit. Il marque la dernière intervention de Microsoft sur Windows 10 et fixe la ligne de départ vers la période post-support.
