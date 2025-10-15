Pour sa sortie de scène, Windows 10 s’offre une der des ders particulièrement dense. Le patch KB5066791 corrige six failles zero-day, dont deux déjà exploitées, ainsi que plus de 170 autres vulnérabilités réparties dans les principaux composants du système. Parmi les plus critiques figurent des failles d’exécution de code à distance dans Azure Entra ID, WSUS, ASP.NET Core et le Graphics Component, soit autant de problèmes que Microsoft n’avait pas intérêt à laisser traîner avant de baisser le rideau.

En parallèle, cette mise à jour regroupe l’ensemble des améliorations et correctifs de bugs introduits dans la mise à jour cumulative de septembre. Y figurent notamment la résolution d’un problème dans l’éditeur d’entrée chinois (IME) qui affichait mal certains caractères Unicode ne respectant pas la norme GB18030, ainsi qu’un problème dans les contrôles de texte USER32, où certains caractères spéciaux apparaissaient sous forme de carrés vides lorsque la longueur maximale du champ était atteinte. Microsoft corrige aussi un dysfonctionnement dans PowerShell Remoting et WinRM, qui provoquait l’expiration des commandes au bout de dix minutes, et déploie une mise à jour du Servicing Stack avec une nouvelle chaîne de certificats destinée à fiabiliser la validation dans les environnements Azure.

Petite curiosité au passage, le patch supprime la prise en charge du pilote ltmdm64.sys, encore utilisé par d’anciens fax-modems. Ces périphériques ne fonctionneront donc plus après installation, symbole, s’il en fallait encore un, d’une époque définitivement révolue.