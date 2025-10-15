Dans le détail, Windows 10 Consumer Extended Security Updates (ESU) permet de continuer à recevoir les correctifs de sécurité jusqu’au 13 octobre 2026, moyennant 31,49 euros TTC en France ou 29,99 dollars hors taxes aux États-Unis. L’installation ne pèse que 0,1 Mo et le paiement s’effectue en une seule fois.

Pour rappel, il était jusqu’ici possible d’obtenir gratuitement les mises à jour prolongées depuis Windows Update, à condition de se connecter à un compte Microsoft et de rester authentifié. Un dispositif contraignant pour beaucoup, dans la mesure où cette couverture est pensée pour être automatiquement suspendue en cas de déconnexion prolongée (60 jours).

La version payante laissait espérer un fonctionnement plus souple pour celles et ceux tenant à leur compte local, mais ce ne sera finalement pas tout à fait le cas. Au moment de passer à la caisse, Microsoft demande en effet de se connecter à son compte Microsoft. Une exigence logique, puisque tout achat sur le Store requiert une authentification, mais qui rend la situation un peu absurde. Le programme payant censé convenir à celles et ceux qui voulaient éviter la case Microsoft ID les oblige malgré tout à y passer, ne serait-ce que pour valider la transaction. En revanche, une fois la licence achetée, il est possible de se déconnecter définitivement sans que cela n’affecte la couverture de l’ESU.

À noter enfin qu’une option Essai gratuit apparaît également sur la page du Store, sans aucune précision sur la durée de l’offre ni effet visible après clic. Tout porte donc à croire qu’il s’agit d’un simple bug d’affichage plutôt que d’un vrai cadeau de la part de Redmond.