Les témoignages qui remontent depuis quelques jours décrivent le même enchaînement. Windows Update télécharge bien la mise à jour KB5068781, l’installation se lance, le système redémarre, puis Windows affiche un message d’échec et revient à l’état précédent. Dans l’historique, les machines concernées signalent l’erreur 0x800f0922, associée à un échec d’installation au niveau de la pile de maintenance.

Plutôt réactive, Microsoft a fini par confirmer le problème dans sa documentation officielle, en précisant qu’il se limite à une catégorie bien précise de PC Windows 10. Sont visés les postes d’entreprise dont la licence Windows dépend du service d’abonnement Windows géré dans le centre d’administration Microsoft 365. En clair, seuls les environnements qui s’appuient sur des licences Microsoft 365 pour gérer Windows 10 sont concernés. Si vous êtes passé par le bouton d’inscription à l’ESU dans Windows Update, vous pouvez souffler.