Le support prolongé de Windows 10 vient tout juste de démarrer et Microsoft doit déjà gérer un couac. Évidemment.
Depuis la mi-octobre, Windows 10 n’est officiellement plus maintenu que dans le cadre du programme ESU, et c’est la build KB5068781, livrée avec le Patch Tuesday de novembre, qui a officiellement ouvert le bal des mises à jour de sécurité étendues. Dans l’idée, cette update devait s’inscrire dans la continuité des précédentes, avec les mêmes correctifs que sur Windows 11 distribués aux machines n’ayant pas (encore) migré. Mais sur le terrain, plusieurs administrateurs et administratrices de parcs professionnels se sont heurté à un scénario nettement moins fluide que promis, alors que leurs équipements refusent encore aujourd’hui d’appliquer la mise à jour malgré une licence ESU valide.
Une première mise à jour ESU qui cale sur certains PC d’entreprise
Les témoignages qui remontent depuis quelques jours décrivent le même enchaînement. Windows Update télécharge bien la mise à jour KB5068781, l’installation se lance, le système redémarre, puis Windows affiche un message d’échec et revient à l’état précédent. Dans l’historique, les machines concernées signalent l’erreur 0x800f0922, associée à un échec d’installation au niveau de la pile de maintenance.
Plutôt réactive, Microsoft a fini par confirmer le problème dans sa documentation officielle, en précisant qu’il se limite à une catégorie bien précise de PC Windows 10. Sont visés les postes d’entreprise dont la licence Windows dépend du service d’abonnement Windows géré dans le centre d’administration Microsoft 365. En clair, seuls les environnements qui s’appuient sur des licences Microsoft 365 pour gérer Windows 10 sont concernés. Si vous êtes passé par le bouton d’inscription à l’ESU dans Windows Update, vous pouvez souffler.
Un lancement compliqué pour un support prolongé payant
Dans le même temps, Microsoft a indiqué enquêter sur le bug et travailler sur un correctif, sans avancer de calendrier ni proposer de solution de contournement, ce qui laisse les administrateurs et administratrices dans une posture assez inconfortable. En attendant mieux, il faudra garder un œil sur les échecs d’installation, isoler les PC concernés dans la mesure du possible et guetter les futures mises à jour de la documentation officielle.
On en profitera également pour confirmer un second souci, plusieurs administrateurs et administratrices ayant rapporté que la mise à jour n’apparaissait pas du tout dans Windows Update, en dépit de licences ESU valides. Pour un programme (payant, on le rappelle) censé offrir une transition un peu plus douce aux organisations, c’est peu de dire qu’on espérait mieux.