Plutôt réactive sur ce coup-là, Redmond a déjà indiqué avoir déployé un correctif côté serveur. Un passage par Windows Update suivi d’un redémarrage devrait suffire pour que le message disparaisse dans les vingt-quatre à quarante-huit heures. Dans les organisations, la correction peut être appliquée plus rapidement via le KIR (Known Issue Rollback) associé au package KB5066791, accessible dans la stratégie de groupe.

Évidemment, l’incident n’est pas dramatique en soi, mais il surgit dans un climat déjà sensible. Depuis plus d’un an, la migration vers Windows 11 occupe l’essentiel de la communication officielle, à coup de sollicitations répétées sur les machines éligibles et de messages promotionnels vantant les mérites des PC Copilot+. Pour celles et ceux ne pouvant pas migrer, le message a été d’autant plus clair que Microsoft a ouvertement présenté un changement d’équipement comme la meilleure option. Une séquence insistante qui n’a vraiment pas aidé à favoriser l’adhésion. De fait, beaucoup ont préféré continuer avec Windows 10, par confort autant que par lassitude face aux injonctions.

Depuis le 14 octobre dernier, on pensait enfin pouvoir souffler et laisser le support étendu suivre tranquillement son cours. Alors forcément, l’apparition de cette alerte n’a fait que remettre une pièce dans la machine et raviver le souvenir crispant d’une année déjà bien mouvementée pour les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10.