Pour illustrer le danger, Microsoft avertit que « les pirates n’ont pas besoin de forcer votre serrure la plus solide. Ils doivent seulement attendre que vous laissiez une fenêtre ouverte ». Avec la fin du support de Windows 10, les attaquants savent que nombre d’entreprises vont tarder à migrer, leur offrant ainsi un terrain de jeu idéal. Chaque mois de retard procure donc aux cybercriminels « un avantage prévisible », celui d’un ensemble d’appareils critiques non protégés et pourtant toujours actifs.

L’entreprise de Redmond souligne aussi que le coût de l’attente peut être élevé : « Les violations liées à une infrastructure non prise en charge entraînent souvent des coûts de correction plus élevés, des temps d’arrêt plus longs et des dommages plus importants à la réputation que les attaques visant des plateformes toujours supportées ». En outre, les cadres de conformité évoluent plus vite que les systèmes anciens, ce qui expose les entreprises à des retards sur des exigences liées aux contrats, à la confiance des clients et, parfois, à la continuité même de leurs activités.

De toute évidence, Microsoft n'est pas passée à côté de l'occasion de vanter une nouvelle fois les mérites de Windows 11, encourageant ainsi le plus grand nombre d'utilisateurs, particuliers ou professionnels, à franchir le pas sans plus tarder.