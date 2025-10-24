Dans un article dédié aux changements de la mise à jour de sécurité d’octobre, Microsoft explique avoir quelque peu modifié le comportement de l’Explorateur de fichiers à cause d'une vulnérabilité critique. Concrètement, celle-ci permettait à des fichiers contenant des balises HTML pointant vers un chemin externe de révéler des informations sensibles, notamment les identifiants de l’utilisateur.

Pour y remédier, Microsoft a choisi de bloquer par défaut la prévisualisation des fichiers marqués comme provenant du Web. Désormais, lorsqu’un utilisateur tente d’ouvrir un aperçu d’un fichier téléchargé, un message d’avertissement s'affiche : « Le fichier que vous essayez de prévisualiser pourrait endommager votre ordinateur. Si vous faites confiance au fichier et à sa source, ouvrez-le pour en visualiser le contenu ».