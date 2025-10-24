Sans crier gare, Microsoft a désactivé la fonction d'aperçu de l'Explorateur de fichiers pour les contenus téléchargés depuis internet dans la mise à jour d'octobre 2025 de Windows 11. Cette modification vise à combler une faille de sécurité majeure permettant le vol d'identifiants utilisateur.
La mise à jour de sécurité d'octobre 2025 pour Windows 11 a apporté un changement pour le moins inattendu dans le fonctionnement de l'Explorateur de fichiers. Microsoft a publié début octobre un document explicatif détaillant les raisons de cette modification qui affecte directement la gestion des fichiers téléchargés. La firme de Redmond justifie cette décision par la nécessité de corriger une vulnérabilité critique liée à la prévisualisation de fichiers potentiellement dangereux.
Windows 11 : Microsoft colmate une brèche dans l'Explorateur de fichiers
Dans un article dédié aux changements de la mise à jour de sécurité d’octobre, Microsoft explique avoir quelque peu modifié le comportement de l’Explorateur de fichiers à cause d'une vulnérabilité critique. Concrètement, celle-ci permettait à des fichiers contenant des balises HTML pointant vers un chemin externe de révéler des informations sensibles, notamment les identifiants de l’utilisateur.
Pour y remédier, Microsoft a choisi de bloquer par défaut la prévisualisation des fichiers marqués comme provenant du Web. Désormais, lorsqu’un utilisateur tente d’ouvrir un aperçu d’un fichier téléchargé, un message d’avertissement s'affiche : « Le fichier que vous essayez de prévisualiser pourrait endommager votre ordinateur. Si vous faites confiance au fichier et à sa source, ouvrez-le pour en visualiser le contenu ».
Les clients Windows 10 épargnés par la modification
Pour information, cette modification ne rend pas les fichiers inaccessibles. Les utilisateurs peuvent toujours les ouvrir normalement, ou retirer l’avertissement s’ils ont confiance dans leur provenance. Pour cela, il leur suffit de faire un clic droit sur le fichier, d’ouvrir les « Propriétés » puis de cliquer sur « Unblock ». Le site Neowin précise que cette restriction ne concerne que la preview et n’affecte pas la capacité des utilisateurs à ouvrir les fichiers téléchargés ni les autres actions ou opérations habituelles qu'ils peuvent effectuer avec les fichiers.
La désactivation de la prévisualisation s’applique à plusieurs versions du système : Windows 11, mais également Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 23H2 et 2025. En revanche, Windows 10 n’est pas concerné. Toutefois, ce dernier n’est plus pris en charge, sauf pour les appareils inscrits au programme Extended Security Updates, qui offre douze mois de correctifs de sécurité, voire jusqu’à trois ans pour les entreprises disposées à payer Microsoft pour ces mises à jour prolongées.
