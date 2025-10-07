Le problème n’était pas systématique, mais suffisamment fréquent pour faire l’objet de signalements récurrents depuis plus de deux ans. L’option « Mettre à jour et arrêter » pouvait, de manière totalement aléatoire, fonctionner normalement ou relancer complètement le système et laisser l’ordinateur allumé sur l’écran de verrouillage. Un comportement pénible, il faut le dire, jamais expliqué par Microsoft, qui a longtemps obligé les utilisateurs et utilisatrices à surveiller la fin des mises à jour pour pouvoir éteindre leur machine eux-mêmes.

Ouf pour celles et ceux qui devaient attraper leur bus en courant, vous allez enfin pouvoir quitter le bureau cinq minutes plus tôt. Microsoft a en effet confirmé avoir corrigé le bug dans les dernières préversions de Windows 11, via les canaux Dev et Beta (build 26220.6760). Si vous n’êtes pas inscrit au programme Insider, il vous faudra attendre encore un peu, puisque le patch sera déployé à tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices dans les prochaines semaines, probablement par le biais de la prochaine mise à jour cumulative.

On attend maintenant la levée des derniers safeguard holds, qui empêchent toujours certains PC équipés de pilotes incompatibles de passer à Windows 11 24H2. Des blocages bien plus embêtants, alors que Windows 11 23H2 arrive en fin de vie en novembre prochain.