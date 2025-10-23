Après plusieurs itérations hésitantes, Microsoft semble avoir trouvé l’équilibre. Le menu Démarrer abandonne enfin la hiérarchie confuse entre programmes « Épinglés » et « Recommandés » pour revenir à une approche plus directe. Désormais, la page principale comporte une section « Tout » défilante qui regroupe l’intégralité des applications installées dans un même espace, sans passer par des sous-menus. Deux modes d’affichage cohabitent : une vue par catégories, qui range les applications par type et met en avant les plus utilisées, et une vue en grille alphabétique, plus compacte et lisible.

Cerise sur le gâteau, Windows se souvient du dernier affichage choisi et ajuste la taille du menu Démarrer en fonction de l’écran, ce qui permet d’afficher davantage d’applications et de suggestions sur les grands moniteurs. Suivant cette logique, les sections d’applications s’étendent ou se replient automatiquement selon le contenu disponible, et il est à présent possible de désactiver complètement la partie « Recommandé » depuis les paramètres de personnalisation. Une refonte plus souple, plus cohérente, qui répond à l’un des reproches les plus récurrents adressés à Windows 11 depuis sa sortie.

Autre ajout bienvenu, le bouton « Afficher l’appareil mobile », niché à droite de la barre de recherche, tout en haut du menu Démarrer. Il ouvre un volet latéral qui regroupe les dernières photos, notifications et messages du smartphone connecté au PC. On y retrouve aussi le nom de l’appareil, l’état de la batterie, un raccourci vers l’application Mobile Connecté, ainsi que la possibilité d’envoyer directement des fichiers de l’ordinateur vers le téléphone. L’intégration est encore en déploiement, mais elle préfigure un vrai pont entre PC et mobile, bien plus fluide que les précédentes tentatives de synchronisation.