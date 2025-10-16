« Hey Google », « Dis, Siri ? », « Alexa ! » et désormais… « Hey Copilot ». Il fallait bien que Microsoft s’y mette. Il suffit dorénavant d’un mot magique pour alpaguer l’assistant, engager la conversation sans utiliser le clavier et poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Un mode d’activation vocale déjà familier sur smartphone, mais ici pensé pour s’intégrer à l’usage quotidien du PC.

Après la débâcle de Recall, dont l’option active par défaut sur les premiers PC compatibles avait déclenché une tempête de critiques, Microsoft semble avoir retenu la leçon. Pas question d’imposer quoi que ce soit à votre insu : le mode vocal repose sur le volontariat et se configure depuis les paramètres de l’application.

Une fois activée, la commande s’accompagne d’un bip discret et d’un petit encart en bas de l’écran. Quand l’icône du micro s’allume, Copilot écoute ; quand elle s’éteint, il a fini. Les échanges sont plutôt fluides, les réponses cohérentes, et tout est retranscrit dans la fenêtre de discussion. Pour raccrocher, il faut cliquer sur la croix, ou lui dire « Goodbye ».

À noter que la reconnaissance et l’analyse des requêtes vocales sont aujourd’hui traitées dans le cloud, même sur les PC Copilot+ équipés d’un NPU.