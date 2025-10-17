Pourtant, difficile de ne pas rester sur ses gardes. Le fantôme de Cortana, incapable de tenir la conversation au-delà de quelques requêtes basiques, plane encore sur Redmond. Et l'épisode malheureux de la fonction Recall, qui a viré au cauchemar de confidentialité au printemps 2024, rappelle que les bonnes idées de Microsoft se heurtent parfois à une exécution hasardeuse.

Consciente de ces faux pas, l'entreprise semble vouloir jouer la carte de la prudence. Les fonctionnalités les plus intrusives, comme les Actions, sont désactivées par défaut et passeront par une phase de test auprès des utilisateurs volontaires. Une sage précaution pour éviter de s'attirer à nouveau les foudres des défenseurs de la vie privée.

Le pari est donc double : non seulement prouver que la technologie est enfin à la hauteur de la promesse, mais aussi regagner la confiance des utilisateurs. Car au fond, la question reste la même : sommes-nous vraiment prêts à déléguer les clés de notre ordinateur à une intelligence artificielle, aussi douée soit-elle ? Le chemin est encore long pour que le clavier et la souris, nos fidèles compagnons depuis quarante ans, prennent leur retraite.