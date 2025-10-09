L’étude de Pynt sur 281 serveurs MCP montre que le risque d’exploitation n’augmente pas linéairement, il explose. Un plugin provoque 9 % de chance d’attaque, trois dépassent 50 %, dix atteignent 92 %.

72 % de ces serveurs exposent des fonctions sensibles : exécution de code, accès aux fichiers, API privilégiées. 13 % acceptent des données non vérifiées provenant du web scraping, Slack ou emails. Dans 9% des cas, ces deux risques conjoints exposent des failles critiques : des injections, commandes malveillantes ou exfiltration de données, souvent sans autorisation.

Idan Dardikman, directeur technique chez Koi Security, rappelle que « les serveurs MCP ne sont pas des paquets classiques npm. Ils sont conçus pour un usage autonome par les IA, avec des privilèges aussi étendus qu’elles ».