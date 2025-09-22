Comme souvent dans ce type d’affaire, la découverte de cette vulnérabilité relève presque du hasard. En préparant ses interventions pour la Black Hat et la DEF CON, Mollema a identifié un lien inattendu entre les « actor tokens », émis par le service hérité Access Control Service et encore utilisés en interne par Microsoft et par Exchange pour certaines communications, et un défaut de validation dans l’API Azure AD Graph.

Pour rappel, ces jetons, valables vingt-quatre heures et signés lors de leur création, permettent ensuite à certains services Microsoft de forger des jetons non signés, un point d’autant plus problématique que leur émission n’est pas consignée et que leur usage via Azure AD Graph n’apparaît pas dans les journaux d’activité.

Plus grave encore, en combinant ces éléments, le chercheur a démontré qu’un token obtenu dans son propre tenant pouvait être accepté dans n’importe quel autre, à condition de connaître son ID public et le numéro interne de l’utilisateur (netId). Un enchaînement qui permettait alors d’usurper n’importe quel compte (hors clouds nationaux), y compris celui d’un administrateur général, puis de créer ou modifier d’autres comptes, d’accorder des privilèges, d’ajuster les paramètres du tenant ou de prendre la main sur les services connectés à Entra ID sans faire de bruit, seules les opérations modifiant le répertoire pouvant laisser quelques entrées ambiguës dans les journaux d’activité.