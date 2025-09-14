Microsoft introduit en ce moment une mise à jour dans les versions préliminaires de Windows 11 qui va faire grincer des dents. La firme de Redmond intègre désormais des rappels publicitaires directement dans le système d'exploitation, et ces notifications ne plaisantent pas avec la discrétion.

L'utilisateur se retrouve bloqué par un écran plein écran au démarrage de son ordinateur, impossible d'accéder à son bureau sans traiter l'alerte. La fonction cible spécifiquement les abonnements 365 qui arrivent à expiration ou qui ont des problèmes de paiement. Microsoft transforme ainsi le système SCOOBE (Second Chance Out-of-Box Experience) en canal de vente direct pour ses services cloud. Pour la subtilité, on repassera.