Microsoft introduit une nouvelle fonction dans Windows 11 qui affiche des publicités en plein écran pour rappeler aux utilisateurs de renouveler leur abonnement Microsoft 365 expiré.
- Microsoft 365 impose désormais des rappels en plein écran sur Windows 11 pour les abonnements expirés ou en retard de paiement.
- Ces rappels bloquent l'accès au bureau jusqu'à ce que l'utilisateur les traite, transformant l'expérience utilisateur.
- Une option de désactivation est disponible dans les paramètres, mais cette fonction est encore en phase de test.
Microsoft introduit en ce moment une mise à jour dans les versions préliminaires de Windows 11 qui va faire grincer des dents. La firme de Redmond intègre désormais des rappels publicitaires directement dans le système d'exploitation, et ces notifications ne plaisantent pas avec la discrétion.
L'utilisateur se retrouve bloqué par un écran plein écran au démarrage de son ordinateur, impossible d'accéder à son bureau sans traiter l'alerte. La fonction cible spécifiquement les abonnements 365 qui arrivent à expiration ou qui ont des problèmes de paiement. Microsoft transforme ainsi le système SCOOBE (Second Chance Out-of-Box Experience) en canal de vente direct pour ses services cloud. Pour la subtilité, on repassera.
Des publicités qui s'invitent au démarrage et bloquent tout
Windows 11 affiche désormais un écran de rappel complet dès que votre abonnement Microsoft 365 nécessite une intervention, et vous ne pourrez plus l'ignorer. Microsoft explique dans ses notes de version : « Nous introduisons un simple rappel qui apparaît sous la forme d'un écran SCOOBE pour vous informer que votre Microsoft 365 abonnement nécessite une intervention ».
Le géant des GAFAM détecte automatiquement les problèmes de paiement ou les renouvellements en attente, puis vous propose de « consulter et mettre à jour votre mode de paiement et conserver les avantages de votre abonnement ». En quelques clics, Microsoft espère vous voir rempiler pour un nouvel abonnement.
Le système SCOOBE existait déjà dans Windows 11 mais servait uniquement aux premières configurations du système. Microsoft étend maintenant son usage à la promotion commerciale de ses services et transforme l'OS en vitrine publicitaire.
Une fonction que vous pouvez encore désactiver
Heureusement pour les réfractaires, il existe encore un moyen d'échapper à ces rappels commerciaux. Windows 11 propose une option de désactivation cachée dans les paramètres système, accessible via « Paramètres > Système > Notifications > Notifications supplémentaires ».
Microsoft déploie actuellement cette fonction uniquement sur les versions Dev et Beta de Windows 11, ce qui signifie qu'elle pourrait ne jamais arriver dans la version finale destinée au grand public. La firme pourrait aussi bien revoir sa copie que généraliser ces publicités selon les retours utilisateurs.
Si vous utilisez une version préliminaire de Windows 11, vous pouvez donner votre avis via Feedback Hub ou en exécutant la commande « WIN + F ». Microsoft est toujours curieux de connaître les retours sur ces changements, selon ses propres déclarations.