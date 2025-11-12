Dans le détail, la mise à jour KB5071959 s’adresse uniquement aux appareils non encore inscrits à l’ESU et corrige deux dysfonctionnements dans l’assistant d’inscription.

Le premier affichait bien le bouton « S’inscrire maintenant », mais interrompait la procédure en indiquant que l’inscription ESU n’était pas encore disponible, parfois avec un message précisant qu’elle était temporairement indisponible dans la région. Le second provoquait une alerte « une erreur s’est produite » lors de la tentative d’enrôlement, signalée aux États-Unis comme ailleurs. Une fois le correctif appliqué, l’inscription devrait se dérouler normalement et permettre au PC de recevoir les mises à jour de sécurité étendues via Windows Update.

Ce correctif arrive au bon moment, puisque la mise à jour ESU de novembre (KB5068781) est déjà disponible. Elle corrige 63 vulnérabilités, dont une faille du noyau activement exploitée, mais n’est proposée qu’aux appareils valablement inscrits au programme ou aux éditions encore prises en charge (comme LTSC). Pour les machines bloquées à l’enrôlement, installer KB5071959 est donc un prérequis avant de récupérer le dernier Patch Tuesday.

À noter : les machines déjà inscrites à l’ESU ne sont pas concernées par KB5071959 et continuent de recevoir les mises à jour comme prévu.