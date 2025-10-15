Parmi les 172 failles corrigées ce mois-ci, les deux plus urgentes, notées CVSS 7.8 et déjà inscrites dans le catalogue des vulnérabilités activement exploitées tenu par la CISA, permettaient d’obtenir des privilèges élevés sur Windows.

La première (CVE-2025-24990) touche un ancien pilote de modem Agere intégré depuis des années au système. En cause, une erreur de gestion mémoire que des attaquants pouvaient manipuler pour obtenir les droits admin sur la machine. Microsoft a préféré retirer complètement le fichier concerné (ltmdm64.sys), ce qui désactive de fait tout matériel de fax modem encore présent sur certains postes.

La seconde (CVE-2025-59230) vise le service Remote Access Connection Manager, utilisé notamment pour les connexions VPN. Un défaut de contrôle des accès offrait à un utilisateur local la possibilité d’obtenir les privilèges SYSTEM.

Quatre autres failles zero-day viennent compléter la liste. CVE-2025-47827 permet de contourner Secure Boot sur certaines versions d’IGEL OS, en chargeant des images non vérifiées. CVE-2025-0033 affecte les processeurs AMD EPYC équipés de SEV-SNP, exposant les environnements virtualisés à un risque de corruption mémoire. CVE-2025-24052 est un doublon du bug Agere et concerne toutes les versions de Windows, y compris lorsque le modem n’est pas utilisé. Enfin, CVE-2025-2884, détectée dans l’implémentation de la norme TPM 2.0, peut entraîner une fuite d’informations ou un déni de service du module de sécurité.

Au total, Microsoft aura corrigé 80 vulnérabilités d’élévation de privilèges, 31 pouvant entraîner une exécution de code à distance, 28 susceptibles de provoquer une fuite d’informations, 11 liées à un déni de service, 11 permettant de contourner des mécanismes de sécurité et 10 exposant à des attaques d’usurpation. Un bilan dense, à la mesure de la portée de ce Patch Tuesday, qui consolide la sécurité de l’ensemble de l’écosystème Windows, du noyau aux services connectés.