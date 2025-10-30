Les utilisateurs de Windows 11 vont enfin pouvoir souffler. Microsoft vient de publier KB5067036, une mise à jour non sécuritaire qui s'attaque à deux soucis majeurs de Windows Update. Le premier bug provoquait l'erreur 0x800f0983 lors de l'installation des mises à jour, tandis que le second redémarrait le PC au lieu de l'éteindre après une mise à jour. Même si cette mise à jour n'est pas obligatoire et que beaucoup la sauteront pour éviter le nouveau menu Démarrer, ces corrections valent vraiment le coup d'œil.