Microsoft a déployé le correctif KB5067036 pour les versions Windows 11 24H2 et 25H2, qui vient corriger deux bugs majeurs de Windows Update. La mise à jour résout l'erreur 0x800f0983 et l'irritant problème du redémarrage intempestif après extinction.
Les utilisateurs de Windows 11 vont enfin pouvoir souffler. Microsoft vient de publier KB5067036, une mise à jour non sécuritaire qui s'attaque à deux soucis majeurs de Windows Update. Le premier bug provoquait l'erreur 0x800f0983 lors de l'installation des mises à jour, tandis que le second redémarrait le PC au lieu de l'éteindre après une mise à jour. Même si cette mise à jour n'est pas obligatoire et que beaucoup la sauteront pour éviter le nouveau menu Démarrer, ces corrections valent vraiment le coup d'œil.
Quand Windows Update se répare lui-même
Microsoft a donc déployé un patch estampillé KB5067036 pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11, et l'ironie saute aux yeux, car on utilise Windows Update pour corriger... Windows Update. Le premier correctif porte sur l'erreur 0x800f0983, qui empêchait purement et simplement certaines mises à jour de s'installer. Dans ses notes officielles, Microsoft explique avoir « résolu le problème sous-jacent qui pouvait provoquer l'échec de l'installation avec l'erreur 0x800f0983 ». Voilà qui devrait mettre fin aux messages d'erreur incompréhensibles.
Le second correctif s'attaque à un problème bien plus visible et franchement exaspérant. En théorie, lorsque vous sélectionnez l'option « Mettre à jour et arrêter » avant d'éteindre votre ordinateur, vous vous dites que votre machine sera éteinte à votre retour. Sauf qu'en revenant, surprise : l'écran de verrouillage vous accueille. Votre ordinateur ne s'est en fait jamais éteint. En fait, Windows a appliqué les mises à jour puis a redémarré le PC au lieu de l'arrêter.
Cette bizarrerie, qui durait depuis des mois, est désormais dans le collimateur de Microsoft. L'entreprise reconnaît avoir identifié et corrigé « le problème sous-jacent qui pouvait empêcher l'arrêt effectif du PC après la mise à jour ». Cliquer sur « Arrêter » devrait enfin... éteindre votre ordinateur.
Microsoft corrige également des problèmes de réseau et d'affichage
Le patch KB5067036 ne se contente pas de corriger ces deux problèmes principaux. Microsoft en profite pour réparer d'autres bugs, à commencer par celui qui affectait les appareils Windows équipés de processeurs Arm64. Sur ces machines, l'outil Media Creation Tool, qui permet de créer des clés USB d'installation de Windows, ne fonctionnait pas. Le dysfonctionnement est désormais résolu, ce qui devrait enchanter les propriétaires de Surface Pro X ou d'autres PC sous architecture Arm.
La mise à jour résout aussi des soucis d'affichage de texte qui rendaient certains contenus difficilement lisibles, des problèmes de connexion réseau qui pouvaient survenir sans crier gare, et des difficultés lors de la lecture de contenus protégés par DRM. Les utilisateurs qui dépendent des lecteurs d'écran bénéficient également de correctifs d'accessibilité, tandis que certains bugs d'authentification ont été éliminés.
Pour profiter de KB5067036 au plus, rendez-vous dans les Paramètres, ouvrez la section Windows Update et lancez une vérification des mises à jour disponibles. L'application détectera KB5067036 et vous proposera de la télécharger puis de l'installer. Si ces bugs vous pourrissaient la vie, cette mise à jour mérite clairement votre attention.